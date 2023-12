Associação de Judo da Madeira comemorou 39.º aniversário com torneio no Funchal

O 39.º aniversário da Associação de Judo da Madeira comemorou-se no passado sábado, dia 16 de Dezembro, com um torneio que se realizou no pavilhão Bartolomeu Perestrelo. Neste encontro participaram atletas do Judo Clube da Madeira, Clube Naval do Funchal, Grupo Desportivo da Apel, Clube Judo Brava e Associação Desportiva Galomar.

Na cerimónia de entrega de medalhas, que culminou com o cantar de parabéns à associação, estiveram presentes Juan Gonçalves, representando a Direção Regional de Desporto, Marco Fonseca da Câmara Municipal do Funchal e Ricardo Bastos, presidente da Associação de Judo da Madeira.

De acordo com nota à imprensa, o torneio começou com o escalão de Iniciados, onde o Judo Clube da Madeira dominou com 3 medalhas de ouro, seguido do Grupo Desportivo da Apel, com 2 medalhas, em terceiro repartiram o Clube Naval do Funchal e Associação Desportiva Galomar, com uma medalha de ouro, cada. Nos juvenis, novamente o Judo Clube da Madeira a conseguir o lugar mais alto do pódio com 2 medalhas de ouro, seguido do Clube Naval do Funchal e Grupo Desportivo da Apel, com 2 medalhas de ouro, cada".

"Já nos cadetes e juniores, no lugar mais alto do pódio, o Clube Naval do Funchal e o Judo clube da Madeira, ambos com 4 medalhas cada, seguido do Grupo Desportivo da Apel com 3 medalhas. Nos escalões de Seniores e Veteranos, o Clube Naval do Funchal a conseguir suplantar os demais, ganhando em 4 categorias de peso, contra uma do Judo Clube da Madeira, Grupo Desportivo da Apel e Clube Judo Brava", termina a nota.