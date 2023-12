’Casa cheia’ no Mercado das tradições

Cumpre-se novamente a tradição e a Noite do Mercado volta a trazer uma imensidão de gente até à baixa do Funchal, fazendo desta uma festa única que celebra o Natal e a cultura madeirense.

Pelas 19 horas, no começo da rua Fernão de Ornelas, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, fez o corte simbólico da fita, marcando assim, de forma oficial, o arranque desta noite que promete ser longa e com festa rija.

Voltando a atrair milhares de pessoas de toda a ilha, turistas e emigrantes que, nesta altura do ano fazem sempre questão de regressar à sua terra natal, nesta tradicional festa natalícia há lugares para todos, desde os mais velhos até aos mais novos.

“Este ano está lindíssimo. Não há festa como esta. No Mundo inteiro, isto só acontece na Madeira e espero que seja uma tradição que nunca termine”, sublinhou Maria Pestana, que se faz acompanhar pelo marido e que promete ficar, pelo menos, até à meia-noite. “Vamos comer, dar umas voltinhas e ver as pessoas e todas as decorações”, acrescentou.

Foto DR/CMF

Nas diversas ruas movimentadas, com a habitual romaria deste dia tão característico, onde reina a alegria e animação, a multidão vai assim aproveitando não apenas para visitar o emblemático Mercado dos Lavradores, mas também para degustar as típicas iguarias, como a carne de vinho d’alhos e a poncha, ou simplesmente para ver as ‘luzinhas’, decorações ou ouvir os cantares populares, que se fazem ouvir um pouco por todo o lado. Para os mais corajosos, há ainda espaço para testarem os seus limites e adrenalina no Parque de Diversões, montado na Praça do Povo, e na Pista de Gelo, no Almirante Reis, demonstrando assim que há diversão para todos os gostos.

De realçar que entre as novidades deste ano deste típico evento da quadra natalícia madeirense, que conta com 57 espaços comerciais distribuídos por toda a baixa funchalense, há um ecrã gigante, resultado de uma parceria entre a CMF e o DIÁRIO, que irá transmitir à entrada do Mercado dos Lavradores os cantares de Natal, possibilitando assim que mais pessoas possam acompanhar este momento que alegra e contagia sempre o público.