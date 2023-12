Bispo de Leiria-Fátima apela à mudança de mentalidades que possa gerar justiça e paz

O bispo de Leiria-Fátima alertou hoje para a necessidade de mudança de mentalidades que "gere atitudes transformadoras e geradoras de um futuro diferente" de mais justiça e paz.

Na sua mensagem de Natal, hoje divulgada em conferência de imprensa, José Ornelas comparou o que se passava na Palestina no tempo do Profeta Isaías (cerca de 700 anos antes de Cristo) com a situação atual no território, com o ambiente de guerra a dominar.

"Apenas difere no monstruoso incremento do poder destruidor da indústria letal da guerra de que dispõe o mundo" na atualidade, considera o também presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), que chamou também a atenção para "a devastação da Ucrânia, do Iémen, do Sudão e a de tantas outras guerras, discriminações e injustiças".

Este panorama agrava, segundo José Ornelas, "a situação de pessoas e famílias (...), que sofrem as consequências destes e de outros conflitos e desmandos".

Também "a corrupção e a manipulação de informação e de poder, levando ao descrédito das instituições públicas", fazendo com que seja fácil "cair na resignação e na apatia individualista, bem como no radicalismo da violência armada ou do desvario manipulador e populista de ocasião", preocupam o bispo de Leiria-Fátima.

Neste capítulo, o prelado considera que neste Natal é tempo de "acender a luz da esperança possível, de vencer os desertos da incredulidade e da comodidade, de participar ativamente na construção de um mundo mais humano, mais justo e em paz, mesmo a custo das distâncias a percorrer, das dificuldades e medos a vencer, das manipulações e derrotismos a superar".