Valor mediano das rendas na Madeira só superada por Lisboa

Entre Julho e Setembro de 2023 foram celebrados 312 novos contratos de arrendamento de alojamentos familiares na Madeira, cujo valor mediano ascendeu a 8,79 € por metro quadrado (m2), informa hoje a DREM, segundo informação divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que revela que a Região tem os valores medianos mais altos do país, apenas ultrapassada pela Área Metropolitana de Lisboa.

Segundo a Direção Regional de Estatística da Madeira, no 3.º trimestre de 2023, relativamente ao trimestre precedente, "observou-se um acréscimo de 22,4% nos novos contratos e de 9,3% no valor mediano das rendas, mas "comparativamente ao 3.º trimestre de 2022, observaram-se, pela mesma ordem, variações de -4,3% e de +16,4%".

Acrescenta a DREM que "entre as 25 regiões NUTS III, a RAM posicionou-se como a segunda região com o valor mediano das rendas mais elevado (8,79 €/m2), apenas atrás da Área Metropolitana de Lisboa (11,40 €/m2), seguindo-se a Área Metropolitana do Porto (8,22 €/m2) e o Algarve (8,03 €/m2), nas terceira e quarta posições. Note-se que a média nacional correspondia a 7,25 €/m2 (-0,3% que no trimestre anterior; +10,5% que no trimestre homólogo)".

Aliás, "no período em referência, o Funchal, uma das cidades com 100 mil ou mais habitantes do País, concentrou 208 dos 312 novos contratos de arrendamento (66,6% do total), traduzindo num aumento trimestral de 34,2% e um decréscimo homólogo de 8,8%. O valor mediano destes contratos foi de 10,06 €/m2, variando +12,2% em cadeia e +17,2% em termos homólogos", na capital madeirense, claramente marcando outro ritmo que não é acompanhado pelos restantes concelhos.

"Estabelecendo um ranking dos municípios do país, o Funchal manteve-se no 10.º lugar, em termos de renda mais elevada, depois de Lisboa, Porto e da maioria dos municípios que fazem parte das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto", acrescenta.