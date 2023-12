DIÁRIO volta a ser distinguido no ‘European Newspaper Award’

Uma nova prenda foi colocada no sapatinho do DIÁRIO, que voltou a ser premiado no ‘European Newspaper Award’, a maior competição europeia de design de jornais da Europa que é da responsabilidade da organização alemã Office for Newspaper Design.

Segundo informou a organização, na edição deste ano foram atribuídos dois prémios ao DIÁRIO, correspondentes a duas primeiras páginas. Um dos prémios de capa distinguiu a primeira página da edição impressa de 3 de Novembro de 2022, dia em que revelamos a existência de mais mosquitos no ar. A segunda capa, referente à edição de 1 de Janeiro, dava conta das perspectivas para o ano em curso.

Na 25.ª edição do ‘European Newspaper Award’ participaram 136 jornais de 22 países, com mais de 3.500 candidaturas a disputarem 20 categorias em concurso. Quanto aos grandes vencedores do ano, os 15 membros do júri - que inclui o director de Arte do Expresso, Marco Grieco, e a directora de Arte do Público, Sónia Marisa Matos -, optaram por distinguir o jornal local grego ‘Naftemporiki’, o regional alemão ‘Der Tagesspiegel’, a publicação de distribuição nacional neerlandesa ‘NRC’ e o semanário alemão ‘der Freitag’.

O DIÁRIO tem vindo a arrecadar prémios com frequência nas 25 edições da iniciativa e em 2010 foi eleito ode Jornal Europeu do Ano na categoria ‘Jornal Local’. Este ano para além do DIÁRIO, os jornais Público, do Expresso e JM foram as publicações nacionais a receberem menções.