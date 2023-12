Desejos e consequências

Nesta data de grande significado para todos os madeirenses, quero aproveitar este espaço que o DIÁRIO gentilmente me oferece para desejar um Feliz Natal a todos, bem como um Ano Novo cheio de esperança e da força necessária para a concretizar em atos.

2023 foi um ano de múltiplos desafios para todos, com a conjuntura internacional, de guerras, aumento generalizado de preços e das taxas de juro, a criarem dificuldades às famílias. Todos sentimos que depois de uma pandemia mundial, este era um golpe que não merecíamos.

Espero, por isso, que o novo ano nos traga um tempo de paz, de união e de fortalecimento de todos os sonhos e projetos para um mundo mais justo e inclusivo.

Porque também se renovam, a cada ano que passa, os compromissos e os objetivos, quero voltar a vincar a minha total disponibilidade para, na minha esfera de ação, continuar a pugnar por medidas que considero essenciais e justas, sempre na certeza de que juntos podemos construir um mundo socialmente mais justo e economicamente mais próspero. E esta missão só será bem sucedida se agirmos localmente e globalmente e se o interesse comum ocupar sempre o lugar cimeiro de qualquer projeto político, social e económico.

Creio que todos devemos aproveitar esta época para pensarmos no essencial, para estarmos com os outros, e para levarmos este espírito solidário e fraterno por todos os novos 365 dias que nos aguardam em 2024.

Envolvo neste abraço e neste desejo os que estão longe da sua terra, os que, por diversas guerras, não têm o natal de paz que todos merecem, e os que atravessam tempos difíceis.

Desejo que este natal e o início de um novo ano possa ser um recomeço sempre em direção a um tempo melhor e mais feliz para todos.

Que no novo ano, que dentro de dias terá início, faça com que em cada casa habite a partilha, o amor e, sobretudo, a confiança de que o futuro será um lugar melhor. Que o novo ano traga também novas perspetivas e objetivos a quem tem o poder de governar e que, no fundo, os desejos que se fazem nesta época tenham realmente a consequência de serem realizados. Que o Natal e o Ano Novo possam ir além das palavras de circunstância que se repetem, ano após ano, e que sejam realmente catalisadores de um novo paradigma.

Desejo, por isso, um feliz ano novo a todos os santacruzenses e a todos os madeirenses e portossantenses.