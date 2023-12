Hoje há missa de Natal na Sé do Funchal mas também discotecas e bares abertos

São poucos os eventos em agenda nesta segunda-feira, dia 25 de Dezembro, na Madeira. O principal será a Missa do Dia de Natal, que decorrerá na Sé do Funchal, a partir das 11h00. A celebração será presidida pelo bispo D. Nuno Brás, que está prestes a assinalar o seu quinto ano à frente da Diocese.

Recorde-se que no ano passado e em 2019 esta mesma cerimónia foi presidida pelo cardeal madeirense Tolentino Mendonça, responsável pelo Dicastério da Educação e Cultura da Santa Sé, que nos últimos anos tem passado a quadra natalícia na Madeira.

Apesar de ser Dia de Natal, há estabelecimentos abertos e com programas de animação. Na noite desta segunda-feira, a discoteca ‘Vespas’ propõe aos seus clientes uma das referências da música de dança em Portugal, Diego Miranda, que é considerado um dos melhores DJ e produtores do Mundo. Este artista português está no top 100 do ranking anual elaborado pela revista britânica ‘DJMAG’, especializada em música electrónica. A entrada custa 10 euros. Os outros espaços da mesma discoteca (Jam e Marginal) estarão abertos, com o evento ‘Round Room’, dirigido por Hernandez e Steve Lui.

No Dubaï Club (Rua do Favila) haverá, nesta noite, uma festa temática intitulada ‘We Love Christmas’. A selecção musical está a cargo do DJ Fire (Adérito Luís). As portas abrem à meia-noite.

Vão estar igualmente abertos neste dia os espaços do Grupo Café do Teatro - Venda Velha, Mercearia da Poncha, A Poncharia, The Irish Pub Sports Bar, Tasca do Bexiga, Taberna Popular, A Faculdade Bar e Mega Outlet.

Há também animação nas ruas do Funchal, com música ambiente e parque de diversões e circo no cais 8.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 25 DE DEZEMBRO, DIA DE NATAL:

336 - A festa do nascimento de Cristo é celebrada em Roma pela primeira vez.

800 - Carlos Magno é coroado Imperador do Ocidente.

1801 - O Intendente-Geral Pina Manique funda a Guarda Real de Polícia.

1861 - Tumultos em Lisboa contra o Governo do Duque de Loulé, com a proliferação do rumor que lhe atribuía a morte, por envenenamento, de várias pessoas da família real.

1882 -- A companhia de Thomas Edison ilumina, pela primeira vez, uma árvore de Natal com lâmpadas elétricas nos EUA.

1910 -- Leis da família: é introduzido o casamento civil.

1941 -- II Guerra Mundial. Hong Kong rende-se ao Japão.

1959 - A União Soviética inicia o processo de apoio técnico e financeiro à Síria.

1961 -- O Papa João XXIII anuncia a realização do Concílio Ecuménico Vaticano II.

1968 - Início das emissões do 2.º programa da RTP.

1971 - Golpe militar do general Idi Amin Dada, no Uganda, destitui o Presidente eleito, Milton Obote.

1977 -- Morre, aos 88 anos, o ator e cineasta britânico Charles Spencer Chaplin, Charles Chaplin, criador de Charlot, realizador de "O Grande Ditador" e "Tempos Modernos".

1983 -- Morre, com 90 anos, o pintor catalão Joan Miró, um dos principais inovadores da arte do século XX.

- O Papa João Paulo II apela ao respeito pela humanidade, ao fim do egoísmo, da arrogância e do ódio.

1985 -- Erupção do vulcão Etna, na Sicília, causa um morto e 14 feridos e a derrocada de vários edifícios.

1989 -- O antigo ditador romeno Nicolae Ceausescu e sua mulher, Elena, são executados após julgamento sumário, por "crimes particularmente graves" contra o país.

1991 -- O Presidente soviético, Mikhail Gorbachov, demite-se de todos os cargos e afasta-se do poder.

1995 -- Morre, aos 90 anos, o filósofo francês Emmanuel Lévinas.

- Morre, com 78 anos, o ator e cantor norte-americano Dino Paul Crocetti, Dean Martin.

1998 - O dia de Natal é declarado feriado nacional em Cuba pela primeira vez desde a Revolução.

1999 - A Rádio Nacional de Angola noticia a tomada da Jamba, o bastião histórico da UNITA no extremo sudeste do país, pelas forças governamentais.

2003 - A sonda Beagle 2 da missão europeia Mars Express atinge Marte. O contacto não se estabelece e é dada como definitivamente perdida uma semana mais tarde.

2004 -- Leilão em Londres garante a soma de 70 mil euros para a bengala de Charlot, criado por Charlie Chaplin.

2005 - O Supremo Tribunal da Líbia anula a sentença de morte de cinco enfermeiras búlgaras e de um médico palestiniano, acusados de contágio de crianças.

2006 - Inundações causadas por chuvas torrenciais provocam mais de 500 mortos e uma centena de desaparecidos na ilha indonésia de Sumatra.

- Morre, com 82 anos, Lágrima Rios, cantora uruguaia, conhecida como a "Dama do Batuque".

- Morre, com 60 anos, José Leal Loureiro, editor e livreiro, diretor da livraria Buchholz.

- Morre, aos 73 anos, o cantor norte-americano James Brown.

2007 - Pelo menos 13 pessoas morrem e mais de 400 são dadas como desaparecidas devido à queda de uma ponte suspensa percorrida por peregrinos nepaleses que caíram ao rio Bheri, no oeste do Nepal.

2008 -- Morre, aos 81 anos, a cantora de jazz norte-americana Eartha Mae Kit, que fez igualmente carreira como atriz no cinema, televisão e teatro, conquistando várias distinções.

2010 -- Morre, com 75 anos, o maestro, compositor, musicólogo e historiador Manuel Ivo Cruz.

- Morre, aos 88 anos, o antigo Presidente da Venezuela Carlos Andrés Pérez.

- Morre, com 85 anos, o norte-americano John Warhola, que apoiou a ascensão do irmão mais novo, Andy Warhol (1928-1987), a ícone pop, e foi um dos fundadores do museu com o nome do artista plástico.

2011 -- Morre, aos 91 anos, o italiano Giorgio Bocca, um dos fundadores do prestigiado jornal romano La Repubblica.

2012 -- Morre, aos 105 anos, Claudionor Vianna Teles Velloso, conhecida como "Dona Canô" e mãe dos músicos brasileiros Caetano Veloso e Maria Bethânia.

2016 - Um avião Tu-154, com uma centena de pessoas a bordo, desaparece dos radares pouco depois de descolar do aeroporto de Sochi, zona balnear russa na costa do Mar Negro. Os destroços foram encontrados no Mar Negro.

- Morre, aos 53 anos, Georgios Kyriacos Panayiotou, George Michael, músico britânico que integrou os Wham na década de 1980.

- Morre, com 78 anos, José Silva Marques, antigo líder parlamentar do PSD.

- Morre, aos 88 anos, Vera Rubin, astrónoma norte-americana cujos estudos sobre a rotação das galáxias revelaram a existência da matéria escura.

2021 - O telescópio espacial James Webb da NASA é lançado, com sucesso, da base europeia de Kourou, na Guiana Francesa, numa missão de alto risco, que pretende obter mais dados sobre as primeiras galáxias e estrelas.

- Morre, aos 80 anos, Thomas Lovejoy, biólogo norte-americano, considerado um dos grandes especialistas da biodiversidade da Amazónia, fundou a organização sem fins lucrativos Centro de Biodiversidade da Amazónia. Em 2012 foi um dos vencedores do prémio Blue Planet, considerado o prémio Nobel na área do Ambiente.

