Bispo presidiu à última Missa do Parto na Camacha

A 9.ª e última Missa do Parto na paróquia da Camacha foi hoje presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

A celebração contou com casa cheia e com a presença de muitas pessoas de fora da freguesia que cantaram e rezaram à Virgem do Parto, contemplando o presépio feito no altar.

Na homilia, o Bispo lembrou que “devemos dar sentido à vida porque Deus está sempre ao nosso lado”, não só na quadra natalícia, mas durante todo o ano, sobretudo nas situações mais difíceis.

Pediu ainda um minuto de silêncio, para que cada um dos fiéis se interrogasse sobre o que precisa mudar e perceber que Deus está presente em cada coisa.

O Grupo de Jovens da Camacha aproveitou a ocasião para agradecer à comunidade, ao padre Óscar Andrade e ao Bispo a oportunidade de ter participado nas Jornadas Mundiais da Juventude, "uma experiência única e enriquecedora" que nunca irão esquecer.

Por fim, os jovens distribuíram um íman das Jordanas Mundiais da Juventude benzido pelo Bispo a cada família para que tenham sempre Deus no coração.