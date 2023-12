Márcio Amaro anima 'Natal de Embalar'

Num momento em que as guerras e os ódios tomam conta do mundo, o DIÁRIO decidiu gerar paz, solidariedade e alegria, através da música, nomeadamente promovendo um Natal com conteúdo animado e dimensão solidária.

Neste contexto, foi lançado um desafio a vários artistas de modo a que pudessem criar uma canção de Natal original, divulgada nos nossos meios a partir do dia 10 de Dezembro. Num segundo momento, esta canção foi ensaiada com uma família, que se inscreveu, num passatempo por nós desenvolvido, de modo a ser candidata a ganhar um de dez generosos cabazes de Natal.

Quem respondeu ao desafio foi o cantor madeirense Márcio Amaro, que ao final desta tarde subiu ao palco na ponte junto ao Mercado dos Lavradores para apresentar o seu tema de Natal, em conjunto com a família que vai apadrinhar.

Veja o vídeo: