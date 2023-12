Só o PS tem força para garantir estabilidade e defender instituições

O secretário-geral do PS defendeu hoje que só este partido "tem força" para, em simultâneo, garantir estabilidade, defender as instituições democráticas, desenvolver e reformar o Estado Social e acelerar a transformação da economia.

"É, também, tempo de reafirmar a certeza de que só o Partido Socialista tem a força para, simultaneamente, garantir a estabilidade, defender as instituições democráticas, desenvolver e reformar o Estado Social e acelerar a transformação da nossa economia", lê-se numa mensagem de Natal e Ano Novo divulgada nas redes sociais do PS, assinada por Pedro Nuno Santos.

O recém-eleito líder do partido escreve que o aproximar do final do ano é "tempo de celebração, de reunião com os mais queridos e de reflexão sobre o ano que passou".

"É também o momento em que olhamos para o ano que se aproxima e refletimos sobre o nosso futuro individual e familiar e o futuro da nossa comunidade. É tempo de renovar a esperança no futuro e ousar uma vida melhor, de maior justiça e respeito social, para Portugal Inteiro", escreve no texto, fazendo referência ao seu 'slogan' de campanha interna nas diretas do PS.

Pedro Nuno Santos mostra-se convicto da vitória nas eleições legislativas de março de 2024.

"Faço votos que o espírito de união desta quadra reforce as nossas convicções para construirmos um Portugal Inteiro no Ano Novo, em que celebraremos os 50 anos do 25 de Abril", remata.

Portugal vai ter eleições legislativas antecipadas em 10 de março de 2024, marcadas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência da demissão do primeiro-ministro, António Costa, em 07 de novembro, alvo de uma investigação do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça.

A campanha eleitoral para as legislativas vai decorrer entre 25 de fevereiro e 08 de março.