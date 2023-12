Albuquerque enaltece estabilidade na Madeira ao contrário da "balbúrdia" do continente

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, enalteceu esta quinta-feira, 21 de Dezembro, a estabilidade política e o crescimento económico da Região e criticou a "balbúrdia" existente no continente português, onde se assista a uma "degradação acentuada das funções do Estado".

À margem da apresentação de cumprimentos de Natal ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, onde o chefe do executivo madeirense demonstrou "disponibilidade para continuar a ser escrutinado" pelo parlamento regional, Miguel Albuquerque assinalou que o ano que está agora a terminar "foi um bom ano para a Madeira, com o maior crescimento económico de sempre".

"É este o rumo que temos de continuar no sentido de melhorar a qualidade de vida da nossa sociedade e termos mais coesão social. Só com o crescimento económico é que temos emprego e temos a melhoria das condições de vida da nossa população", disse, alertando para a necessidade de "continuar na Madeira a ter estabilidade política", garantindo, dessa forma, "previsibilidade e estabilidade à sociedade", algo, que afirma, não se assiste no continente português, onde há " eleições de forma sistemática".

O governante madeirense critica a "degradação acentuada das funções do Estado com uma situação de grande precariedade dos serviços públicos que causa grande prejuízo, sobretudo, para as classes mais desfavorecidas e da população mais vulnerável".

O presidente do Parlamento Regional recebeu esta manhã, em audiência para cumprimentos de Boas Festas, o XIV Governo Regional da Madeira.

Na ocasião, José Manuel Rodrigues aproveitou para reafirmar o seu “desejo de paz” perante os conflitos que ocorrem pelo Mundo: “desejo de paz pelas tensões que têm surgido ao longo do ano de 2023, entre esses, a guerra que assola na Europa e no médio oriente e que têm reflexo na nossa Região. Quero desejar ainda ao nosso País, um novo rumo de desenvolvimento e de estabilidade política.”

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira manifestou ainda o desejo para o ano de 2024 de que a Região Autónoma da Madeira continue o desenvolvimento e crescimento económico “a que temos assistido nos últimos anos.”