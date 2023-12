Hospital Dr. João de Almada assinala Natal com animação e presentes para os utentes

O Hospital Dr. João de Almada assinalou, hoje, a época de Natal com um conjunto de actividades dirigidas aos utentes, no qual se incluiu uma festa que envolveu cerca de 60 utentes.

Nesta festa, além do entretenimento proporcionado por um animador cultural, os utentes receberam bombons e diversos produtos oferecidos. As prendas incluíram ainda broas, confecionadas pelos próprios utentes.

A animação musical foi garantida pelas crianças da Creche do Livramento.

Na ocasião, foi realizada também a iniciativa ‘Natal Diferente’, um projecto dinamizado por alunos da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, com a parceria da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, que tem por propósito levar um pouco de alegria aos utentes, com a entrega de um presente simbólico a mais de 245 utentes do Hospital.

Além da festa dos utentes, foi celebrada uma missa do parto, no dia 17, pelo pároco João Carlos, da Paróquia do Livramento, contando com a participação do Grupo Pastoral da Universidade e a presença do grupo de oração que colabora habitualmente com o hospital.

Por fim, 25 utentes do Hospital Dr. João de Almada participaram também no ‘Natal dos Hospitais’, que aconteceu no dia 8 de Dezembro, no Fórum Machico, que contou com o apoio da empresa Horários do Funchal, ao nível do transporte.