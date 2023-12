Sopa de Trigo da ADENORMA chega a 93 idosos

Nesta quinta-feira, a ADENORMA – Associação de Desenvolvimento da Costa Norte da Madeira – promoveu a entrega uma sopa de trigo a 93 idosos do município de São Vicente, numa acção solidária que contou com doações de particulares e do Amanhecer Venda do Norte para a preparação.

A confecção e distribuição pelo concelho foi feita pelos colaboradores da ADENORMA e contou com a ajuda da Crescer Sem Risco.

De referir que, na quarta feira, realizou-se a Festa de Natal para todos os utentes que frequentam os centros de convívio e de actividades que estão sob a responsabilidade daquela Instituição Particular de Solidariedade Social.

O Centro Comunitário da Ribeira Grande foi pequeno para todos quantos participaram na tarde de quarta feira na celebração eucarística, nos cantares e romarias preparados pelos utentes e no lanche partilhado que se seguiu. ADENORMA

Sobre a ADENORMA

A ADENORMA é responsável por dinamizar o Centro Comunitário do Rosário, os Centros Comunitários da Primeira e Terceira Lombadas e pelo Gabinete de Apoio ao Idoso que tem desempenhos polivalentes, nomeadamente como centro logístico do Banco de Ajudas Técnicas Gerido pela instituição, que conta com mais de 740 equipamentos disponibilizados à população dos concelhos de Porto Moniz, São Vicente e Santana.