Crise na habitação plasmada nas capas dos jornais

Bom dia. Estas são as principais notícias em destaque nos jornais nacionais que se publicam nesta segunda-feira, 9 de Outubro de 2023.

No Correio da Manhã:

- "Morte de grávida revolta família. Caso do Hospital de Guimarães na justiça"

- "Sporting-Arouca (2-1). Coração de leão"

- "FC Porto-Portimonense (1-0). Missão cumprida"

- "Fracas exibições. Rui Costa pressiona Schmidt"

- "Crime em Famalicão. Primos matam por dívida de 8 euros"

- "Estado de guerra. Dezenas de israelitas raptados"

- "Orçamento. Abono por cada filho aumenta 22 euros em 2024"

- "Não mexe. Lei da eutanásia está em estado de coma"

- "Portimão. Mestre de embarcação morre colhido pelo barco"

- "Autoridade rodoviária decide. Falha técnica nos novos radares anula multas"

No Público:

- "Tentativas de homicídio sobem 45% em cinco anos, mas há menos mortes"

- "OE 2024: Fantasma de recessão dificulta medidas que impliquem redução mais brusca de impostos"

- "Médio Oriente: Israel castiga Gaza enquanto tenta recuperar do trauma de uma geração"

- "Râguebi: Portugal fecha Mundial com a primeira vitória de sempre"

- "Entrevista: 'Será danoso se o Estado vender a TAP por valor inferior ao que injetou'. Frederico Pinheiro, ex-adjunto de João Galamba"

- "Protestos pelo clima: Deter ativistas por prevenção é legal? Penalistas dizem que sim"

No Jornal de Notícias:

- "Preços da habitação subiram mais de 50% em 66 concelhos no espaço de cinco anos"

- "FC Porto 1-0 Portimonense: Tiro certeiro"

- "Sporting 2-1 Arouca: Magia de Morita disfarça sofrimentos dos leões"

- "Regresso: Jovens imigrantes indiferentes aos incentivos de Costa"

- "Festival: Rock à moda do Porto volta para mostrar que o nacional é bom"

- "Guerra: Israel retalia contra Hamas e planeia ação por terra"

- "Leiria: Guarda-redes Rui Patrício leva vizinha a tribunal"

- "Saúde mental: Novos serviços não abrem por falta de pessoal"

- "Gondomar: Piratas informáticos leiloam dados da Câmara"

No Diário de Notícias:

- "Guerra. O dilema de Israel: negociar os reféns ou ir buscá-los a Gaza"

- "Casas para venda no país sofrem queda de quase 40% numa década"

- "Shehan Karunatilaka, vencedor do Booker de 2022 com As Sete Luas de Maali Almeida: 'A personagem ser um burgher com apelido português faz todo o sentido'"

- "Diplomacia: Cravinho mantém-se imaculado no plano internacional apesar das controvérsias"

- "Protesto: Hospital Amadora-Sintra convoca internistas de folga 'à revelia' para fazerem urgências extras"

- "Râguebi: Histórico. Portugal vence Fiji e despede-se em grande"

- "Futebol: FC Porto bate Portimonense pela margem mínima"

No Negócios:

- "Digi escolhe chineses da ZTE para a rede fixa em Portugal"

- "OE 2024: Empresas que subam salários em 5% podem dar mais um mês isento de IRS e TSU"

- "Investidor privado. Casas eficientes: apoio às famílias"

- "Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho: 'Foi um processo negocial muito intenso com todos os parceiros sociais'"

- "Conversa Capital. António Moura Portugal: Venda da TAP? 'Acabou a era das companhias de bandeira'"

- "Investimento: Juros altos vão matar zombies. 'Isso é bom'"

- "Nuclear: Paris ameaça reforma do mercado elétrico da UE"

No O Jornal Económico:

- "Governo lança concurso para atribuir potência de central a carvão de Sines"

- "Conflito entre Israel e Hamas ameaça preços do petróleo mundial"

- "Investidores aguardam reembolsos do dinheiro aplicado em projeto de biorefinaria de Leiria que está parado"

- "Airbus recebe 160 milhões de euros da NASA para lançar-se no espaço e aponta a Marte"

- "Assinado Acordo de Rendimentos sem CIP nem CGTP"

No A Bola:

- "Râguebi. Fiji-Portugal (23-24). Heróis do mar nobres lobos. Aí está a primeira vitória na fase final de um Mundial"

- "Sporting-Arouca (2-1). Leão segura a liderança"

- "FC Porto-Portimonense (1-0). Dragão cria muito e marca pouco"

- "Benfica. Plantel vai de folga mas todos levam trabalho de casa"

- "Internacional. Paulo Sousa na corda bamba"

- "José Mourinho a recuperar"

- "Man. City derrotado pelo Arsenal"

No Record:

- "Sporting-Arouca (2-1). Raça de leão. Mantém liderança mesmo com 10"

- "FC Porto-Portimonense (1-0). Marcar e desperdiçar"

- "Mundial de Râguebi. Ilhas Fiji-Portugal (23-24). Histórico. Primeiro triunfo de sempre"

-"Benfica. António quer chegar a capitão"

- "Kiko Bondoso forçado a voltar de Israel: 'Vivi momentos de pânico'"

- "Seleção Raphael Guerreiro de fora"

E no O Jogo:

- "FC Porto-Portimonense (1-0). Afinado só Evanilson"

- "Dragões com falta de pontaria desperdiçam ocasiões e ficam expostos na ponta final da partida, após vermelho a Carmo"

- "Râguebi. Despedida histórica dos lobos"

- "Sporting-Arouca (2-1). Unhas e dentes no comando"

- "Benfica. Silva paga com golo. Defesa agradece apoio do balneário com três pontos"

- "Famalicão-V. Guimarães (1-3). Reação imediata à chegada de Álvaro Pacheco"