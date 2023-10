Educação, justiça, saúde, delinquência juvenil e futebol nas primeiras dos jornais

Bom dia. Estas são as principais notícias dos jornais e revistas que são publicadas hoje, 4 de Outubro de 2023, em Portugal.

Na revista Sábado:

- "Os mais luxuosos casamentos reais portugueses. Os bastidores da boda de Maria Francisca e Duarte Martins"

- "Ativistas do clima. Quem é o líder e como são planeados os ataques cada vez mais radicais"

- "Sócrates queixa-se ao Tribunal de ter de justificar idas ao Brasil"

- "Entrevista com Daniel Sampaio a propósito do novo livro: 'As pessoas confundem intimidade com desempenho sexual'"

- "Delfim de Albuquerque na Madeira apontado como misógino e machista. Podia 'dar-lhe outros prazeres', disse a uma deputada"

Na revista Visão:

- "Escapadas de outono. À descoberta do Portugal genuíno"

- "Paulo Pedroso: 'Governo não respeita tradição se negociar só com patrões'"

- "História. Como era a vida a bordo das caravelas"

No Correio da Manhã:

- "Decisão do Centro de Arbitragem Administrativa. Fisco caça ex-adjunto da seleção"

- "Ilídio Vale, da equipa técnica de Fernando Santos, condenado a pagar 323 mil euros de IRS"

- "Inter Milão-Benfica (1-0). Sonho europeu mais longe"

- "Union Berlim-SP Braga (2-3). Vira minhoto derruba muro de Berlim"

- "FC Porto-Barcelona. Dragão reencontra João Félix"

- "Moita. Morte misteriosa de jovem de 17 anos"

- "Papa admite bênção a casais 'gay'"

- "Coimbra. Mulher apanha comboio errado e morre atropelada na linha"

- "Economia. Nível de vida em Portugal já está abaixo do da Roménia"

- "Saúde. Situação desesperante em 11 hospitais de Norte a Sul"

No Público:

- "Para 7700 docentes 'acelerador' só dá aumentos salariais a partir de 2030"

- "Sínodo. LGBTQ+, divorciados, celibato: a Igreja olha de novo para si própria"

- "Música: Um novo Schumann na voz de Matthias Goerne"

- "Futebol: O Inter banalizou um Benfica com vida cada vez mais difícil na Champions"

- "Residentes não-habituais: Efeito do IRS baixo só acaba daqui a dez anos"

- "Prémio: Nobel para a Física dos atossegundos que espreita os eletrões"

- "Jogo em Portugal: 'Dono' de sete bingos deve 17 milhões ao fisco em Espanha"

No Jornal de Notícias:

- "Medicamentos para a diabetes esgotados em farmácias em todo o país"

- "Union Berlin 2-3 Braga: E no fim quem ganha são os portugueses"

- "Liga dos Campeões: Sérgio garante que Barcelona vai sofrer no Dragão"

- "Fecho de urgências pressiona grandes hospitais"

- "Espanha: Sánchez com licença para tentar formar Governo"

- "Inter 1-0 Benfica: Águias impotentes para derrubar fortaleza italiana"

- "Mãe mata filho com sete facadas após queixar-se de desarrumação"

- "Porto: Câmara expropria para acabar com ilhas da Lomba"

- "Guarda: Turista inglês morre sem apoio de VMER imobilizada"

- "Mafra: Marcelo vai ao casamento real mas Costa fica de fora"

No Diário de Notícias:

- "Gangues juvenis: Prevenção avança, mas PJ regista queda para metade nos homicídios"

- "Benfica: Derrota só não foi pesada porque Trubin brilhou"

- "Braga: André Castro foi herói em vitória épica"

- "Ambiente: Quem são os ativistas do coletivo Climáximo, que pararam o trânsito na 2.ª Circular"

- "Contas públicas: Governo dá como perdidos 20 mil milhões de euros em impostos e apoios bancários"

- "Política: PSD acusa Costa de estar afastado da realidade dos portugueses"

- "Física: Nobel para Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L'Huillier, três estudiosos dos attosegundos"

No Negócios:

- "Governo semeia novas dúvidas com residentes não habituais"

- "Vendas com prejuízo deram 50 coimas em quase 10 anos"

- "OE 2024: O que esperam as empresas? Menos impostos e tudo o resto"

- "Sustentabilidade 20|30. Afonso Arnaldo, 'partner' da Deloitte Portugal: 'Os salários são o reflexo final da nossa perda competitiva'"

- "Ajudas de custo no Estado sobem isenção no privado"

- "Dinamarqueses compram fornecedora do Exército"

No Jornal Económico:

- "Tribunal de Contas alerta que execução do PRR está apenas em 19% do previsto"

- "Corticeira Amorim vê 'com muito interesse' a criação de fundos focados na sustentabilidade"

- "Cafôfo posiciona-se para regressar ao PS Madeira"

- "Álvaro Santos Pereira partilha as perspetivas para o próximo ano na conferência do Jornal Económico"

- "Galp defende uso eficiente da rede elétrica em Sines"

- "Nordea escolhe Lisboa como 'hub' para apostar no imobiliário"

- "Líderes da União Europeia reúnem-se em Granada para debater próximos anos"

No O Jogo:

- "Union Berlim-Sc Braga (2-3). Estrondoso. Virada épica teve rastilho de Niakaté e tiro de Castro"

- "Inter-Benfica (1-0). Salvou-se Trubin"

- "FC Porto-Barcelona. 'Podemos ganhar', Sérgio exige equipa à altura, lança ambição e garante que Barça 'também vai sofrer'"

- "Sporting. Hjulmand inspira-se na dinâmica de Ugarte"

- "V. Guimarães. Álvaro Pacheco rende Turra"

No A Bola:

- "Inter-Benfica (1-0). Union Berlim-SC Braga (2-3). Um acordou, outro adormeceu"

- "FC Porto-Barcelona. Dragões sem medo do colosso"

- "Sporting. Adán está firme na baliza e será capitão com Atalanta"

- "V. Guimarães. Álvaro Pacheco substitui Paulo Turra"

E no Record:

- "Inter-Benfica (1-0). Valeu Trubin. Águias não resistem na 2.ª parte e guarda-redes evita males maiores"

- "Union Berlim. SP Braga (2-3). Guerreiros de ferro"

- "FC Porto-Barcelona. 'É bom que estejam preparados', Sérgio deixa aviso aos jogadores"

- "Sporting. Trincão em dúvida. Avançado só fez ginásio"

- "V. Guimarães. Turra de saída. Álvaro Pacheco é forte hipótese"