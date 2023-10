Encontrados 260 corpos no deserto próximo da Faixa de Gaza onde decorria um festival

Pelo menos 260 corpos foram recuperados pelos serviços de emergência israelitas da área do deserto próxima da Faixa de Gaza onde centenas de jovens assistiam a um festival de música eletrónica quando ocorreu o ataque do Hamas.

Um porta-voz do ZAKA, um grupo de voluntários que se ocupa da recuperação de pessoas mortas após ataques e outros incidentes, confirmou hoje aos 'media' israelitas que recolheram até ao momento 260 corpos do local, situado perto do 'kibutz' Reim, sul de Israel e próximo de Gaza.

Centenas de pais aguardavam desde sábado notícias dos seus filhos desaparecidos neste ataque que suscitou grande comoção em Israel, e hoje muitos deles deslocaram-se ao comissariado de polícia na cidade de Lod, perto do aeroporto Ben Gurion, onde foi instalado o centro de busca pelos desaparecidos.

O festival foi interrompido pela sirene de aviso de ataque com mísseis, e de imediato membros armados do grupo islamista palestiniano Hamas irromperam no local disparando em todas as direções,

O grupo islâmico palestiniano Hamas lançou no sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas na Faixa de Gaza, numa operação que baptizou como "Espadas de Ferro".

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou que Israel está "em guerra" com o Hamas, grupo considerado terrorista por Israel, pelos Estados Unidos e pela União Europeia (UE).

O confronto armado prossegue hoje, com numerosos foguetes lançados a partir da Faixa de Gaza e bombardeamentos israelitas contra centenas de alvos do Hamas no enclave palestiniano.

Em dois dias já foram confirmados mais de 700 mortos e mais de 2.200 ferido em Israel, admitindo-se que de números possam aumentar à medida que as tropas israelitas recuperam o controlo das áreas tomadas pelos militantes do Hamas.

Os serviços de emergência não esclareceram se alguns dos 260 corpos recuperados estão incluídos, ou não, na contagem global das vítimas mortais.

Em paralelo, os intensos bombardeamentos de resposta sobre Gaza provocaram mais de 430 mortos e 2.300 feridos entre a população do enclave. Nas últimas horas foram atacadas duas torres na cidade de Gaza, admitindo-se que o balanço possa aumentar.