Jornais nacionais com destaque na Justiça, saúde, finanças e futebol de 'Champions'

Bom dia. Estas são as principais notícias nas primeiras páginas dos jornais nacionais que se publicam neste 2 de Outubro de 2023.

No Correio da Manhã:

- "Recorde de médicos reformados. 705 aposentados até outubro"

- "Tragédia. 13 mortos em incêndio numa discoteca em Múrcia"

- "Champions. Águias ao ataque em Milão"

- "FC Porto. Sérgio apreensivo com 'seca' dos avançados"

- "Jogo decisivo. SP Braga proibido de perder em Berlim"

- "Sporting. Lesão de Coates faz soar alarmes na defesa"

- "Rede de corrupção na defesa queria ministro à medida"

- "Acórdão. Tribunal desvaloriza álcool ao volante"

- "Lisboa. Câmara paga 500 mil por piscina não construída"

- "Multas. Estado saca 24 milhões com radares em 6 meses"

- "Setembro. CMTV tem mais audiência do que rivais juntos"

No Público:

- "Recusa de médicos às horas extras fecha urgências em seis hospitais"

- "Indústria. Autoeuropa regressa ao trabalho mas 'lay-off' mantém-se"

- "Travão nas receitas fiscais em 2024 complica contas de Medina para o Orçamento do Estado"

- "Partidos. PSD ameaça romper acordo com Governo sobre aeroporto"

- "Eslováquia. Nacionalista vence eleições com posição anti-Ucrânia"

- "Educação. Matemática perdeu 17% de professores numa década"

- "Codex 632. 20 anos depois, 'best-seller' chega à RTP entre Portugal e Brasil"

- "Livros. A missão impossível do piloto que aterrou no Parlamento durante o cerco de 1975"

- "Entrevista. Peter Hotez [médico pediatra norte-americano]: 'É um tempo muito perigoso para mim e para qualquer cientista'"

No Jornal de Notícias:

- "Milhões do PRR na saúde travam bactérias e criam medicamentos biológicos"

- "Nunca houve tantos toxicodependentes presos por tráfico"

- "Importações. China já é o segundo vendedor de calçado"

- "Coimbra. Habitações sociais novas sem luz e com infiltrações"

- "Champions. Benfica. Águia à procura da vingança em Milão"

- "FC Porto. Pior ataque de Conceição no duelo com Barcelona"

- "Transportes. Empresas em risco de falência por causa do sucessivo aumento dos combustíveis"

- "Literatura. Obras sobre inclusão registam maior procura"

No Diário de Notícias:

- "Prevenção da corrupção. Há 29 inspeções a decorrer no Ministério da Defesa"

- "Entrevista a Jean-Paul Gaultier. 'A moda faz sonhar, da mesma maneira, ricos e pobres'"

- "Renan Filho. Ministro dos Transportes [brasileiro]. 'O Brasil folgou um pouquinho o cinto. O presidente Lula faz uma administração mais generosa'"

- "Comércio. China já é o segundo principal fornecedor de sapatos a Portugal"

- "OE2024. Oposição aquece os motores para o debate do Orçamento do Estado"

- "Livro. Banha da cobra, teriaga e outras panaceias. 2000 anos de luta contra dores e maleitas"

- "Bancada parlamentar. Opinião de Eurico Brilhante Dias (PS) e Joaquim Miranda Sarmento (PSD)"

No Negócios:

- "Conversa Capital. João Vieira Lopes [presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal]. 'Estamos abertos' a rever em alta metas de aumentos salariais".

- "Taxa variável pesa o triplo em Portugal do que no euro".

- "IAPMEI admite 'constrangimentos pontuais' nos apoios às empresas"

- "Investidor privado. Wall Street atrai mais do que bolsas europeias até 2024"

- "Medicas antitabaco. Governo quer, mas não há medicamentos para apoiar"

- "Imobiliário. Luso-brasileira Major cria fundo e quer vendas de mil milhões"

No O Jornal Económico:

- "Zagope quer faturar 100 milhões em projetos sustentáveis"

- "'Se aumentam custos, vamos colocar os aviões da Ryanair onde obtivermos melhor retorno', CEO da Ryanair, Eddie Wilson"

- "Dados da Mastercard mostram a resistência do consumo privado à subida dos juros"

- "Saiba como vai funcionar a isenção das despesas do teletrabalho"

- "JE celebra aniversário esta quarta na Nova SBE"

No A Bola:

- "Trubin esteve com um pé no Inter. Benfica viajou para Milão com um pé no Inter"

- "Sporting. Coates um mês fora. Uruguaio tem lesão muscular"

- "FC Porto. Fernando Santos acredita no apuramento"

- "Hóquei em Patins. FC Porto bate Voltrega e ergue Taça Continental"

- "Râguebi. Frustração na eliminação de Portugal"

No Record:

- "Benfica. Schmidt implacável. Treinador afasta João Victor no treino da viagem para Milão"

- "Sporting. St. Juste reintegrado. Regressa hoje aos treinos após meses de ausência"

- "FC Porto. Pepe alega que circo não era para os árbitros"

- "Mundial de Râguebi. Austrália-Portugal (34-14). Lobos mostraram os dentes"

- "Boavista. Folga força da por greve dos funcionários"

E no O Jogo:

- "Aloísio aposta em Galeno. Antiga glória dos dragões e do Barça diz que o extremo 'pode fazer estragos' na defesa culé"

- "Sporting. Adán tropeça nas barreiras. Três golos sofridos de livre direto acendem alarmes em Alvalade"

- "Benfica. Bernat e Guedes na manga"

- "Boavista. Greve cancela treino matinal. Atrasos salariais fecham portas do Bessa"

- "V. Guimarães-Estoril (3-2). Reviravolta no berço"

- "Hóquei em Patins. Taça Continental é azul e branca".