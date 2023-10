Número de mortos em território israelita sobe para 600

Mais de 600 pessoas morreram em Israel na sequência do ataque surpresa que as milícias do Hamas iniciaram no sábado a partir de Gaza, segundo fontes médicas israelitas citadas hoje pelos meios de comunicação locais.

O número de mortes oficiais duplicou hoje, depois de um número significativo de mortos ter sido encontrado em cidades israelitas perto de Gaza que tinham sido ocupadas por milicianos palestinianos e foram libertadas nas últimas horas pelo exército israelita.

Do lado palestiniano, o número oficial de mortos em Gaza continua a ser de 313, de acordo com o mais recente relatório do Ministério da Saúde de Gaza.

No entanto, o exército israelita afirmou ter matado 400 "terroristas" em Gaza e centenas de outros em território israelita.

Depois do ataque surpresa do Hamas -- grupo considerado terrorista por Israel, pelos Estados Unidos e pela União Europeia -- na manhã de sábado, a troca de tiros prossegue hoje, com numerosos foguetes lançados a partir da Faixa de Gaza e bombardeamentos israelitas contra 426 alvos no Hamas no enclave palestiniano.