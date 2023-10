Oficial israelita diz que "centenas de terroristas" foram mortos

Um oficial militar israelita disse hoje que "centenas de terroristas" foram mortos desde sábado e dezenas deles capturados, no âmbito dos combates com militantes do Hamas em Gaza e no sul de Israel.

O contra-almirante Daniel Hagari falou hoje aos jornalistas, mais de 24 horas depois de o grupo militante palestiniano ter lançado um ataque sem precedentes contra Israel, matando centenas de pessoas e sequestrando outras, enquanto eram lançados milhares de foguetes a partir de Gaza.

Israel está a combater militantes no sul do país e a lançar ataques aéreos em Gaza que destruíram edifícios.

O grupo islâmico Hamas lançou no sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Mais de 300 cidadãos israelitas morreram na ofensiva do Hamas, enquanto cerca de 1.600 ficaram feridos, de acordo com meios de comunicação social israelitas, que citam fontes médicas.

Do lado palestiniano, morreram pelo menos 232 pessoas e 1.700 ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, território controlado pelo Hamas desde 2007.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou que Israel está "em guerra" com o Hamas.