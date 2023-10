Novo balanço de sismo no Afeganistão eleva número de mortos para 2.000

Cerca de 2.000 pessoas morreram na sequência do terramoto de magnitude 6,3 que atingiu no sábado a província de Herat, no oeste do Afeganistão, indicou hoje num novo balanço o Governo talibã.

Cerca de seis aldeias foram destruídas e centenas de civis ficaram soterrados sob os escombros, afirmou o porta-voz do Ministério da Informação, Abdul Wahid Rayan, que apelou a ajuda urgente.

Um anterior balanço, também divulgado hoje, dava conta de "mais de 1.000" vítimas mortais.

"Infelizmente, o número de mortos é muito elevado", referiu à agência France-Presse o porta-voz do Governo talibã Bilal Karimi.

O Afeganistão registou no sábado pelo menos sete sismos. O primeiro, o de maior magnitude (6,3 na escala de Richter) ocorreu às 12:11 locais (mais quatro horas que em Portugal), a uma profundidade de 14 quilómetros e a 33 quilómetros da cidade de Zindah Jan, localizada na província de Herat.

Seguiram-se quatro réplicas consecutivas de 5,5; 4,7; 6,3; e 5,9, respetivamente, no espaço de uma hora.

O quarto sismo, também de 6,3 graus, registou-se a cerca de 10 quilómetros de profundidade e a cerca de 29 quilómetros de Zindah Jan.

Mais tarde, o serviço de sismologia norte-americano detetou outros dois sismos quase uma hora depois, também na província de Herat (4,8 e 4,9 graus, respetivamente).

O país asiático é muito vulnerável a desastres naturais por estar situado na cadeia montanhosa do Hindu Kush, uma zona de grande atividade sísmica e habitual ponto de origem dos movimentos telúricos na região.