Conselho de ministros extraordinário aprovou proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2024

O Conselho de Ministros extraordinário aprovou hoje a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), que será entregue na Assembleia da República na terça-feira.

"O Conselho de Ministros aprovou hoje a Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2024, a apresentar à Assembleia da República no dia 10 de outubro", pode ler-se num curto comunicado do Governo.

Na sexta-feira, o Governo esteve no parlamento a apresentar aos partidos as linhas gerais do OE2024.

Depois de entregue no parlamento na terça-feira pelo Governo, a proposta do OE2024 será discutida e votada na generalidade nos dias 30 e 31 de outubro, estando a votação final global agendada para 29 de novembro.