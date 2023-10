Conheça as capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Orçamento no seu bolso. Baixa do IRS beneficia salários até 2 mil euros brutos. Redução de taxas de imposto nos primeiros 5 escalões"

- "Estado de guerra. Israel retalia com cerco total a Gaza"

- "Direito de resposta de Jacques Rodrigues"

- "Rui Costa conquista 50 títulos no Benfica"

- "Sporting. Gyokeres valoriza 19,7 mil euros por cada minuto de jogo"

- "Caos no serviço. Braço de ferro entre médicos e ministro da Saúde"

- "Mónica Silva. PJ investiga rapto de grávida de 7 meses"

- "3150 saem. Professores aceleram corrida às reformas"

- "Habitação. Marcelo promulga lei que fixa prestação"

- "Amadora. Preso em casa manda mulher bater na ex-amante"

- "Efeméride. Só 112 países aboliram a pena de morte"

Público:

- "Ferrovia de mercadorias está a perder competitividade para o alcatrão"

- "Médio Oriente. Reféns representam 'dilema impossível' para Israel"

- "Saúde. Médicos pedem a Marcelo que envie para o TC exclusividade"

- "PSD. Montenegro recandidata-se a líder após europeias"

- "Economia. Nobel para desigualdade laboral entre géneros"

- "Despovoamento. Europa teme que 'verde e digital' agravem assimetrias"

- "Que esperam os jovens do OE 2024? Habitação, salários e clima"

Jornal de Notícias:

- "Trabalhadores a recibos verdes vão pagar menos impostos"

- "Cerco total à Faixa de Gaza"

- "Coliseu e Clérigos juntos pela inclusão"

- "Multa à Câmara de Lisboa por ceder dados de ativistas anti-Putin em risco de prescrever"

- "Transportes. Tecnologia de bilhete único pronta mas sem data para avançar"

- "Igreja. Vítimas de abusos exigem compensação monetária"

- "Aveiro. Corpos [encontrados] podem ser de casal afogado na Póvoa"

- "Futebol. Grandes somam vitórias pela margem mínima"

Diário de Notícias:

- "Novos escalões de IRS e medidas para jovens tornam PS e PSD mais próximos"

- "Costa promete excedente histórico, mas Centeno pede mais 'prudência'"

- "Bloqueio total a Gaza. Dimensão da represália israelita ao Hamas preocupa comunidade internacional"

- "25 novembro. PSD segue Moedas e também quer celebrações"

- "Seleção. Divulgar e descentralizar o râguebi para evitar desbaratar efeito mundial"

- "Roland Barthélemy: 'O primeiro erro é a precipitação. Com o queijo é preciso levar o seu tempo'"

- "Relatório. Parlamento Europeu defende linha de financiamento para a Saúde Mental"

- "Lisboa. Cooperativas de Habitação e concessões a privados vão ter modelo até final do ano"

- "Claudia Goldin. Diferenças de género no trabalho distinguem terceira mulher com Nobel da Economia"

inevitável:

- "increíble. Quiero ser español"

- "'Nível de bem-estar em Espanha é 10% superior ao português', revela o economista João César das Neves"

- "Diferença nos salários mais do que compensa custo de vida mais alto no país vizinho"

- "Álvaro Beleza, presidente da SEDES: 'Os nossos impostos têm de ser mais baixos do que os dos espanhóis'"

- "Espanha lidera ferrovia na Europa, com 17 mil km de linhas e três empresas na alta velocidade. Maioria das autoestradas são gratuitas. E tem 43 aeroportos internacionais"

- "Três portugueses contam a sua experiência de viver em Espanha"

- "Portugal vs. Espanha. Uma historiadora explica nove séculos de rivalidade"

Negócios:

- "Incentivo para capitalizar empresas vai ser reforçado"

- "18 medidas do OE 2024 que mexem com as famílias e a economia"

- "Fisco já tem modelo para avaliar barragens e pede urgência a peritos"

- "Matérias-primas. Conflito entre Palestina e Israel ameaça fazer subir preço do crude"

- "UE admite investigar chineses nas eólicas, mas não quer guerra"

- "Namoro entre Novo Banco e Caixabank 'faz sentido'"

- "Radar África. Moçambique e Angola, as duas faces da Privinvest"

Jornal Económico:

- "Governo avança com perdão da dívida histórica da CP"

- "'Fim do regime dos não-residentes é um desastre completo e sem bases que o justificam', Patrícia Barão, head of Residential da JLL"

- "Salários, IRS e incentivos às empresas: o que já se conhece do OE2024"

- "'Não falta sensibilidade ao Governo no que toca à saúde mental. Falta investimento', entrevista com Francisco Miranda Rodrigues, bastonário dos Psicólogos"

- "Arrendamento. Santarém, Évora e Leiria dão 'yields' de 7%"

- "Ataque a Israel lançam caos no 'oil & gas'

A Bola:

- "Gyoreferência. O homem que mudou o jogo da equipa de Rúben Amorim"

- "Benfica. Aumenta a pressão sobre Arthur Cabral"

- "FC Porto. 'Zé Pedro dá-nos garantias de futuro', Sérgio Conceição"

- "Râguebi. Lobos no melhor lugar de sempre"

Record:

- "Benfica. Pólvora seca. Schmidt já experimentou várias soluções na frente e nenhuma fez esquecer Ramos"

- "Sporting. Renovação de Edwards avança"

- "FC Porto. Zé Pedro agarra lugar no plantel"

- "Seleção. Ronaldo apadrinha Neves"

O Jogo:

- "Voar com os pés no chão. Zé Pedro protagoniza subida a pulso, do Campeonato de Portugal, a titularidade no FC Porto, em três épocas"

- "Benfica. João Neves colado à Luz até 2025"

- "Sporting. O melhor Gyokeres de sempre"

- "Braga. Banza persegue registo goleador de Lima"

- "Seleção. Roberto Martínez pode entrar na história frente à Eslováquia. Apuramento supersónico à vista no dragão"