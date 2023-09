Privatização da TAP na mira dos jornais nacionais

Bom dia. Estas são as principais notícias nos jornais e revistas nacionais que, hoje, 28 de Setembro de 2023, saem para as bancas.

Na revista Visão:

- "A vida trágica de Maria Calas. No centenário do seu nascimento, a diva continua a emocionar o mundo. Um livro, agora publicado, lança nova luz sobre a sua história de paixões e de sofrimento"

- "Impostos. Riscos e benefícios de uma descida no IRS"

- "Presidência. Os truques diplomáticos de Marcelo"

- "Betty Faria: 'A extrema-direita tende a querer calar a boca dos artistas'"

- "Imobiliário. Como o mundo combate a crise de habitação"

Na revista Sábado:

- "Imobiliário. Como fazer bons negócios com a troca de casa"

- "Tratamento revolucionário. Transplante de fezes testado para combater a diabetes, doenças degenerativas, autismo e cancro"

- "Direito de Resposta do Banco WiZink"

- "Autor da polémica estátua de Camilo Castelo Branco. Escultor recebeu Euro1,5 milhões em 12 ajustes diretos de autarquias"

- "Quem é o personal trainer que transforma o físico das estrelas?"

No Correio da Manhã:

- "Esquemas em Espinho. 'Cada vez que a Câmara muda ganho outra boca', CM revela escutas.

- "Pinto Moreira e Miguel Reis suspeitos de receberem 'luvas' de empresário"

- "Benfica. Schmidt repete fórmula da Supertaça"

- "FC Porto. Pepe acelera para clássico"

- "Sporting. Amorim dá confiança a Pote"

- "Buraco da Santa Casa na PGR"

- "Na Baixa de Lisboa. Seguradora de chineses despeja superjuiz"

- "Função pública. Aumento de 6,8% para a base e 2% para o topo"

- "Estarreja. Mulher morre atropelada em frente a irmã"

- "Erro médico. Mãe de jovem morta exige justiça"

- "Guerra pelo poder divide sindicato STOP"

No Público:

- "Sem mais horas extras de médicos há urgências hospitalares em risco"

- "Estrasburgo. Seis jovens portugueses em luta contra a inação climática"

- "Inês Sousa Real - PAN não fecha a porta a Montenegro para ser 'tampão' ao Chega"

- "Eurodreams. Santa Casa vai explorar nova lotaria europeia em novembro"

- "Opinião: 'Nas Forças Armadas só portugueses'. Jorge Miranda escreve sobre estrangeiros na Defesa"

- "Música. Um espetáculo que é uma noite para a eternidade dos Dead Combo e de Pedro Gonçalves"

- "Função pública. Com a proposta apresentada pelo Governo, só salários até 1070 euros têm ganho real"

No Jornal de Notícias:

- "Consultas adiadas e equipas reduzidas para evitar colapso das urgências"

- "Trabalhadores não querem espanhóis na TAP. Sindicatos contestam venda ao grupo IAG e privatização total da companhia"

- "Família de jovem que morreu após cirurgia exige justiça"

- "Educação. Apenas 15 professores com apoio ao arrendamento"

- "Clássico. Schmidt quer travar domínio de Conceição - Em seis jogos na Luz, treinador portista ganhou quatro vezes"

- "V. Guimarães. Gala de aniversário de olhos na Europa"

- "Governo debaixo de fogo por causa da insegurança no Porto"

- "Vila do Conde. Prédio junto às dunas origina processo contra autarquia"

- "Cinema. Comunismo, música e Netflix por Moretti - 'O sol do futuro' é o último filme do realizador italiano"

No Diário de Notícias:

- "Trabalhadores contra TAP em mãos espanholas"

- "Exposição 'plug-in'. A ligação da arte com a tecnologia e a sustentabilidade nas obras de Joana Vasconcelos"

- "João Eurico da Fonseca, diretor da Faculdade de Medicina de Lisboa: 'Sem uma política de habitação que apoie os jovens, corremos o risco de perder alunos e novos médicos'"

- "PSD. Luís Montenegro fecha de vez a porta do Chega: 'Não é não'"

- "Financiamento. Novo sistema de incentivos apoia em 70 milhões oito grandes empresas"

- "Parlamento. PS aprova nova lei do tabaco, que todos estão contra"

No Negócios:

- "Privatização da TAP vai levantar voo"

- "Saiba o que irá ser aprovado hoje em Conselho de Ministros"

- "Conheça as razões que tornam a transportadora aérea atrativa"

- "Lufthansa, British Airways-Iberia e Air France-KLM estão na corrida"

- "O que dizem os partidos e as contas da companhia"

- "Espanhóis ganham linha de metro do Porto por menos 55 milhões"

- "Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas: Benefício em IRC 'na prática, não é aplicável'"

- "Função Pública. Proposta só cobre inflação para salários até mil euros"

- "Fintech. Novo dono do BEM quer dar crédito de curto prazo"

No O Jornal Económico:

- "Versão secreta do plano da TAP avalia empresa entre 1.070 e 1.975 milhões"

- "Eurowind investe 500 milhões em Portugal"

- "Topo da agenda: INE divulga índice de confiança das empresas e consumidores"

- "Pedro Santa Clara inaugura hoje centro em Coimbra que vai formar jovens para o mundo digital"

- "'Franchising' em Portugal cresceu 40% em 2022 face ao pré-pandemia"

No A Bola:

- "Relatório final. Domingos Soares de Oliveira sai hoje de cena do Benfica"

- "Benfica. Kokçu embalado para o clássico"

- "Sporting. Gyokeres, Paulinho, Edwards e Pote. Quem de quatro tira um"

- "FC Porto. Rolando, antigo central dos dragões, jogou com David Carmo no SC Braga"

- "Basquetebol. Benfica a um jogo da fase de grupos da Champions"

No O Jogo:

- "'FC Porto fez do Porto uma cidade ainda maior', Pinto da Costa, líder do clube há mais de quatro décadas, em depoimento exclusivo a O Jogo"

- "Especial 130.º aniversário. FC Porto. A evolução do emblema, as conquistas, fotografias históricas e os 10 anos do Museu"

- "Clássico. Trubin de aço. Viagem pelas músicas dedicadas aos rivais"

- "Conceição dominador. FC Porto. Vantagem nos jogos entre os grandes"

- "Sporting. Gyokeres de volta ao onze"

- "E. Amadora-Braga. Vocação atacante tem um preço. Artur Jorge corrige defesa"

- "V. Guimarães. Plateia aplaude Moreno de pé"

- "Taça de Portugal. Vilar de Perdizes recebe dragão, Lusitânia acolhe águia dos Açores"

No Record:

- "Leão domina as feras. Estatística mostra superioridade clara sobre os adversários"

- "Benfica. Florentino espreita o onze"

- "Schmidt tenta repetir Erickson. 3 vitórias em 4 jogos frente aos dragões"

- "João Pinheiro arbitra clássico. Com Artur Soares Dias no VAR"

- "FC Porto. Galeno em busca do golo"

- "FC Porto. Clube faz hoje 130 anos"