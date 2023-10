Missão da ONU chega a região para avaliar a situação humanitária

Uma missão da ONU chegou a Nagorno-Karabakh para avaliar a situação humanitária neste território, após a fuga na semana passada de mais de 100 mil arménios do enclave, que pertence ao Azerbaijão, informou hoje a Presidência azeri.

A missão chegou ao enclave em seis veículos da ONU pela rodovia Agdam-Askeran, segundo imagens de vídeo divulgadas pela agência de notícias local APA.

Na sexta-feira passada, o porta-voz do secretariado-geral da ONU, Stéphane Dujarric, anunciou que havia sido alcançado um acordo com o Governo do Azerbaijão para enviar uma missão a Nagorno-Karabakh neste fim de semana.

Segundo Dujarric, a missão seria liderada por Ramesh Rajasingham, alto funcionário do Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) e pelo coordenador residente da ONU no Azerbaijão, Vladanka Andreeva.

Após a operação militar azeri ocorrida na semana passada, que levou à capitulação da autoproclamada república separatista de Nagorno-Karabakh, mais de 100 mil pessoas de origem arménia que moravam nesta região deixaram o enclave em direção à Arménia.