IPMA eleva para laranja o aviso relativo a chuva forte no grupo Oriental dos Açores

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para laranja o aviso emitido para o grupo Oriental dos Açores devido à previsão de chuva, "por vezes forte", para este domingo.

"A passagem de uma ondulação frontal, com atividade intensa, irá provocar um agravamento do estado do tempo nas ilhas do grupo Oriental, onde se prevê, a partir da próxima madrugada, precipitação forte e acompanhada de trovoada, pelo que se eleva para laranja o nível de alerta neste grupo", adiantou o IPMA, ontem, em comunicado.

O IPMA já tinha informado que as ilhas do grupo Oriental dos Açores (São Miguel e Santa Maria) estavam sob aviso amarelo entre as 12h23 de sábado e as 12h00 de domingo.

O aviso amarelo manteve-se válido entre as 20h30 de sábado e as 00h00 de hoje, mas as ilhas de São Miguel e Santa Maria vão estar sob aviso laranja entre as 00h00 e as 18h00 deste domingo, devido a "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoada".

Entre as 18h00 de domingo e as 00h00 de segunda-feira vigorará o alerta amarelo, também devido à chuva "por vezes forte" que pode ser acompanhada por trovoada.

O aviso laranja é o segundo mais grave da escala e é emitido em "situação meteorológica de risco moderado a elevado", segundo o IPMA.

Já o aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.