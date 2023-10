Presidente russo exalta "cooperação estratégica" com Pequim

O Presidente da Rússia exaltou hoje a "cooperação estratégica" entre Moscovo e Pequim numa mensagem de felicitação ao seu homólogo chinês, Xi Jinping, pelo 74º. aniversário de fundação da República Popular da China.

"As relações entre a Rússia e a China têm o caráter de uma parceria abrangente e de cooperação estratégica. Moscovo e Pequim cooperam de forma frutífera em todas as áreas e coordenam eficazmente os seus esforços nos assuntos internacionais", declarou Vladimir Putin, no texto de felicitação publicado no portal oficial na internet da Presidência russa.

Putin sublinhou que, sob a liderança de Xi, "a China está a avançar com confiança no caminho do desenvolvimento socioeconómico, científico e tecnológico, a fortalecer a sua posição no cenário mundial e a participar ativamente na resolução dos problemas mais importantes da agenda regional e global".

"Desejo sinceramente a si, querido amigo, boa saúde, prosperidade e todo o sucesso, e aos cidadãos da República Popular da China felicidade e prosperidade", declarou Putin.

O Presidente russo afirmou que as reuniões que terá com Xi durante o Terceiro Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional, que vai acontecer em Pequim nos dias 17 e 18 de outubro, irão ajudar a aumentar a ligação entre os dois países.