China diz ao presidente da COP28 ser "defensora activa" da luta contra alterações climáticas

O chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, assegurou hoje ao presidente da próxima Cimeira para o Clima COP28, o sultão Al Jaber, que a China é "defensora ativa e firme" da luta contra as alterações climáticas.

Durante uma reunião em Pequim, Wang transmitiu aos Emirados Árabes Unidos o apoio da China à COP28, que se realiza no Dubai, a partir de 30 de novembro, e prometeu comunicação e cooperação com o país anfitrião, segundo a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua.

O país asiático espera "garantir bons resultados durante a conferência, promover a construção de um sistema global justo e racional de governação climática e salvaguardar os direitos legítimos ao desenvolvimento dos países em desenvolvimento", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês.

Wang explicou ao enviado especial dos Emirados para as alterações climáticas o conceito e a prática chinesa de desenvolvimento "verde e sustentável" e acrescentou que a China está feliz por ver os Emirados desempenharem um papel maior nas questões internacionais e regionais.

Al Jaber agradeceu à China pelo apoio na preparação para a COP28 e mostrou-se aberto a trabalhar com o país asiático para tornar a conferência um "sucesso histórico".

O dirigente acrescentou que os Emirados apreciam a "contribuição significativa da China para o desenvolvimento sustentável global" e a sua "liderança na cooperação internacional sobre as alterações climáticas".

A China, o maior emissor de gases poluentes do mundo, consome metade do carvão mundial e tem um plano de ação em vigor para atingir o pico de emissões em 2030.

Wang e Al Jaber também abordaram o estado das relações entre os seus países e a recente incorporação do país árabe - a partir de janeiro de 2024 - no bloco de economias emergentes BRICS, inicialmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.