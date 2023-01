Biden condena "violência política" no segundo aniversário do ataque ao Capitólio

Joe Biden atribui a 'Medalha Presidencial Civil' a Gladys Sicknick e Charles Sicknick, pais do polícia Brian Sicknick, que faleceu na sequência do ataque ao Capitólio, numa cerimónia que marcou o segundo aniversário do ataque. Casa Branca, Washington, 6 de Janeiro de 2023.

, Foto Will Oliver / EPA