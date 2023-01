Pelo menos 18 mortos por possível inalação de produtos químicos no Paquistão

Pelo menos 18 pessoas morreram nos últimos 16 dias no sul do Paquistão com sintomas iniciais de febre, dor de garganta e falta de ar, que podem ter sido causados pela inalação de produtos químicos.

Segundo uma investigação publicada hoje pela secretaria de Saúde do estado de Sindh, no sul do país, estas 18 "mortes misteriosas" ocorreram entre 10 e 25 de janeiro e afetaram "pessoas de todas as idades apresentando sintomas iniciais de febre, dor de garganta e falta de ar".

Os pacientes morreram entre cinco e sete dias após o desenvolvimento dos sintomas, diz o documento.

A investigação inicial sugere que a causa das mortes está associada a "algumas substâncias químicas que estão a desenvolver uma doença pulmonar intersticial", o que justifica a preocupação da comunidade com o "odor forte e irritante no ambiente" que inalam nos arredores da zona.

Moradores do local onde ocorreram as mortes relatam que as duas fábricas que estão a ser construídas dentro do bairro de Ali Muhammad Goth, na cidade de Karachi, no sul, "geram muito mau cheiro e dificuldade em respirar", além de forte irritação na garganta.

A fim de evitar mais mortes, as autoridades locais criaram acampamentos médicos para tratamento de pneumonia entre os residentes, enquanto as investigações continuam.