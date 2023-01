Pelo menos 11 mortos e 11 feridos esta quinta-feira em bombardeamentos russos

Pelo menos 11 pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas hoje em novos bombardeamentos russos em grande escala na Ucrânia que visaram em particular instalações energéticas, anunciaram os serviços de emergência ucranianos.

"Onze pessoas ficaram feridas e, infelizmente, outras 11 morreram", declarou à televisão ucraniana o porta-voz dos serviços de emergência, Oleksandre Khorunejy.

Segundo o porta-voz, no total, 11 regiões do país foram alvo dos bombardeamentos russos com mísseis e 'drones' (aeronaves não-pilotadas) que explodem contra os alvos.