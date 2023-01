Aumenta para 18 o número de mortos na queda de helicóptero em Kiev

O número de mortos na sequência da queda de um helicóptero dos Serviços de Emergência da Ucrânia sobre um infantário em Brovary, na periferia de Kiev, aumentou para 18, entre os quais o ministro do Interior e três crianças.

"Tragédia em Brovary. O número de vítimas aumentou. Às 10:30 (08:30 em Lisboa), registam-se 18 mortos, entre os quais três crianças", disse o governador regional Oleksy Kuleba através do sistema digital de mensagens Telegram.

Kuleba acrescentou que o número de feridos também aumentou, para 29, incluindo 15 crianças, tendo estas vítimas transportadas para o hospital da zona.

O helicóptero dos Serviços de Emergência, organismo sob a tutela do Ministério do Interior, transportava nove pessoas, entre os quais o ministro do Interior, Denis Monastyrsky, o seu primeiro-vice Yevgeny Yenin, o secretário de Estado do Ministério de Assuntos Internos Yuriy Lubkovich, os seus assistentes e a tripulação do helicóptero.

"Hoje, 18 de janeiro, um helicóptero dos Serviços de Emergência caiu em Brovary. Como consequência do acidente morreram os dirigentes do Ministério do Interior: o ministro, o vice-ministro e o secretário de Estado", referia uma nota da Polícia Nacional especificando que os governantes se encontravam a bordo do aparelho.

Denis Monastyrsky era advogado de profissão e foi nomeado para o cargo em julho de 2021 depois de ter sido deputado no Parlamento da Ucrânia (Rada) pelo partido que apoia o chefe de Estado Volodymyr Zelensky.

Ainda se desconhecem as causas que provocaram a queda do aparelho.