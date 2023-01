Saiba o que hoje é notícia

A presença da nova bastonária da Ordem dos Advogados na abertura do ano judicial e um protesto dos funcionários judiciais defronte do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) irão hoje assinalar a tradicional cerimónia da área da Justiça.

As intervenções das principais figuras do setor - ministra da Justiça, Procuradora-geral da República, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, bastonária dos Advogados -, bem como dos mais altos representes do Estado (Presidente da República e presidente da Assembleia da República), verificam-se numa altura em que há uma onda de protestos sindicais por parte dos guardas prisionais, funcionários judiciais e trabalhadores dos registos e notariado, relacionados com problemas remuneratórios, questões de carreira e condições de trabalho, entre outras.

A cerimónia está marcada para as 15:00, hora a que decorrem plenários convocados pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ) diante das instalações onde prestam serviço e uma greve do Sindicato dos Oficiais de Justiça (SOJ), convocada a partir das 13:00 e até às 24:00, e que se prolonga por tempo indeterminado, no mesmo período, todos os dias, até haver resposta do governo às reivindicações sindicais.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Os prémios norte-americanos Globos de Ouro são entregues hoje, em Los Angeles, numa cerimónia que se prolonga pela madrugada de quarta-feira, na Europa, com o filme "Os espíritos de Inisherin", de Martin McDonagh, a liderar as nomeações.

Este filme, que se estreia a 02 de fevereiro nos cinemas portugueses, volta a reunir os atores Colin Farrell e Brendan Gleeson e recebeu oito nomeações, entre as quais Melhor Filme, em Musical ou Comédia, Melhor Realização, Melhor Argumento, Melhor Banda Sonora Original e Melhor Ator Principal.

No topo das nomeações em cinema encontram-se ainda "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", de Dan Kwan e Daniel Scheinert, com seis, e "Babylon", de Damien Chazelle, e "Os Fabelmans", de Spielberg, com cinco.

Na televisão, a série mais nomeada foi "Abbott Elementary", com cinco indicações, seguindo-se "The Crown", "Dahmer -- Monster: The Jeffrey Dahmer Story" e "Only Murders in the Building", com quatro cada.

Nos filmes de língua não inglesa, os nomeados são "All Quiet on the Western Front" (Alemanha), "Argentina, 1985" (Argentina), "Close" (coprodução entre Bélgica, França e Países Baixos), "Decisão de partir" (Coreia do Sul) e "RRR" (Índia). HBO Max e Netflix partilham o maior número de títulos nomeados, com 14 cada.

Os Globos de Ouro são uma iniciativa da Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood. Esta 80.ª edição volta a ter transmissão televisiva e contará com convidados como Jane Fonda e Quentin Tarantino.

DESPORTO

O Benfica, líder da I Liga, visita hoje o Varzim, da Liga 3, nos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, procurando evitar nova surpresa dos poveiros, que já afastaram o Sporting nesta edição.

Os 'encarnados' são recordistas de troféus (26), mas não vencem a Taça de Portugal desde 2016/17, defrontando o Varzim, que tem como melhores prestações a presença nas meias-finais de 1977/78, 1979/80 e 1984/85.

O Benfica chega a este encontro depois de ter regressado aos triunfos, em casa do Portimonense (1-0), que lhe permitiu consolidar a liderança da I Liga, agora com seis pontos de avanço sobre o Sporting de Braga.

As 'águias' e os 'arsenalistas', únicos a derrotar o Benfica esta época, podem encontrar-se nos quartos de final, caso os lisboetas ultrapassem o Varzim e os bracarenses batam na quarta-feira o Vitória de Guimarães.

O encontro entre Varzim e Benfica está marcado para as 20:45, na Póvoa de Varzim, com arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.

O programa dos oitavos de final começa com a receção do Leixões, da II Liga, ao Famalicão, do primeiro escalão, numa partida marcada para as 18:45.

O vencedor deste encontro vai defrontar nos quartos de final a BSAD, da II Liga, ou o Vilaverdense, da Liga 3.

LUSOFONIA & ÁFRICA

O Presidente da Zâmbia, Hakainde Hichilema, inicia hoje uma visita oficial de três dias a Angola, prevendo-se vários encontros bilaterais e a assinatura de protocolos para reforçar a cooperação entre os dois países.

De acordo com uma nota do Ministério das Relações Exteriores angolano, Hakainde Hichilema visita o país lusófono a convite do seu homólogo, depois de João Lourenço ter visitado a Zâmbia em maio de 2018.

O programa do estadista zambiano prevê uma deslocação ao Memorial Dr. António Agostinho Neto e ao Palácio Presidencial, onde o Presidente da Zâmbia será recebido com honras militares e 21 salvas de canhão, a anteceder o encontro com o chefe do executivo angolano.

Angola, que partilha uma fronteira comum com a Zâmbia, tem neste país um parceiro estratégico, e retomou no ano passado as conversações para a construção de um oleoduto para transportar derivados de petróleo, como combustível e gás, até ao mercado zambiano.

PAÍS

Os sete militares da GNR julgados por um total de 32 crimes contra imigrantes no concelho de Odemira, como sequestro, abuso de poder ou agressões, conhecem hoje o acórdão do Tribunal de Beja.

O processo tem como arguidos os militares da GNR Rúben Candeias, Nelson Lima, Diogo Ribeiro, Nuno Andrade, João Lopes, Carlos Figueiredo e Paulo Cunha.

Nas alegações finais, o Ministério Público (MP) defendeu a condenação dos sete arguidos com penas de prisão acima dos três anos e ainda a aplicação de penas acessórias de proibição do exercício de funções.

Além disso, o MP lembrou que três dos arguidos são 'repetentes', ou seja, chegaram a este julgamento já condenados num processo semelhante, envolvendo imigrantes e no exercício das suas funções como militares da GNR.

Nesse anterior processo foram condenados a penas de prisão de diferentes durações, com execução suspensa.

Segundo a acusação, o processo envolve quatro casos de sequestro e agressão de imigrantes por militares da GNR, então colocados no Posto Territorial de Vila Nova de Milfontes, em Odemira (Beja), ocorridos entre setembro de 2018 e março de 2019.

A leitura do acórdão está agendada para as 14:00.

***

O trânsito na Ponte 25 de Abril vai sofrer condicionamentos a partir de hoje e até ao dia 20 de janeiro, entre as 21:00 e as 07:00, devido a obras de manutenção.

Segundo a Lusoponte, a empresa concessionária da ponte que liga Lisboa a Almada (distrito de Setúbal), durante 10 dias vão ser executados trabalhos de repavimentação do piso.

Os trabalhos vão decorrer todos os dias úteis.

No dia 18 de janeiro, e no mesmo período horário (entre as 21:00 e as 07:00), os acessos à Avenida da Ponte pela Autoestrada 5 e pelo ramo das Amoreiras no sentido norte/sul serão ainda encerrados, estando assegurados desvios alternativos.

SOCIEDADE

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) promete acampar até sexta-feira em frente ao Ministério da Educação, numa iniciativa que tem hoje início e que visa obter respostas da tutela às revindicações dos docentes.

Findo o prazo estabelecido pela estrutura sindical, os professores estão dispostos a aguardar no local a apresentação de novas propostas, por parte do ministério, relacionadas com a revisão do regime dos concursos de colocação, a recuperação do tempo de serviço congelado, o fim das quotas na avaliação e um regime específico de aposentação.

A partir de segunda-feira, inicia-se uma greve que, distrito a distrito, abrangerá todo o território continental.

A sequência de greves distritais termina com uma manifestação nacional marcada para 11 de fevereiro, em defesa da profissão, de acordo com o anunciado pela estrutura sindical.

***

Mais de 60 mil médicos elegem a partir de hoje e até 19 de janeiro o bastonário e os órgãos da Ordem dos Médicos, numas eleições disputadas por seis candidatos e cuja votação será feita eletronicamente.

Rui Nunes, Alexandre Valentim Lourenço, Bruno Maia, Carlos Cortes, Fausto Pinto e Jaime Branco são os seis candidatos a bastonário da Ordem dos Médicos (OM) para o triénio 2023/2025, cargo ocupado atualmente pelo médico urologista Miguel Guimarães, que termina agora o segundo mandato.

Além do bastonário, os 61.133 médicos vão eleger também os órgãos sociais da Assembleia de Representantes, do Conselho Superior, os órgãos regionais e sub-regionais dos conselhos disciplinares da Ordem dos Médicos.

Caso nenhum dos candidatos a bastonário obtenha a maioria necessária, haverá uma segunda volta que decorrerá entre 07 e 16 de fevereiro.