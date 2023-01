Jornais com ampla abordagem social e económica

Bom dia. Estas são as principais notícias nas capas dos jornais nacionais desta sexta-feira, 20 de Janeiro de 2023, em que não falta a referência, embora sem grande destaque, ao madeirense Cristiano Ronaldo que ontem voltou a jogar e a marcar.

No semanário Expresso:

- "Há centenas de alunos sem aulas desde o início de dezembro"

- "Investigação. Ministro sabia da derrapagem nas obras do Hospital de Belém"

- "Francisco Assis arrasa questionário de António Costa"

- "Analistas dizem que TAP vale até Euro900 milhões"

- "Peritos acusam hospital de atrasar investigação. Más práticas da equipa de cirurgia da Amadora-Sintra geram inquéritos na Ordem"

- "Milionários na banca. Portugal duplicou para seis o número de banqueiros que receberam mais de Euro1 milhão em 2021"

- "Moreira da Silva pede alternativa. Antigo candidato à liderança do PSD critica o Governo, mas também a oposição"

- "Queixa de Salgado. O Conselho Superior de Magistratura recebeu um documento do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem a pedir a posição oficial do Estado português sobre uma queixa apresentada há cerca de três anos por Ricardo Salgado"

- "Saúde na estrada. Segunda-feira tem início o programa 'Saúde Aberta', que vai levar o ministro, o secretário de Estado e a secretária de Estado da Promoção da Saúde a percorrerem unidades médicas nos 16 concelhos do Algarve"

- "Taxa de juro bate recorde. A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação em Portugal subiu 1,898% em dezembro"

- "Malas com Euro6 milhões escondidas em Lisboa"

- "Portugueses que trabalham para fora recebem o dobro"

- "Tradutora russa do MP conta factos sobre ucranianos"

- "Chefe do São João pede centros de saúde à noite"

No semanário Nascer do Sol:

- "TAP recusa divulgar indemnizações a ex-administradores"

- "Adalberto Costa Júnior, líder da UNITA. 'Há hoje menos liberdade de imprensa em Angola do que no tempo de José Eduardo dos Santos'"

- "Buscas na Câmara voltam a pôr em causa Fernando Medina"

- "Eleições do IL auditadas pela Ernst & Young"

- "Sem Portas. Ventura volta a ser candidato presidencial"

- "Agricultores seguem exemplo dos professores"

- "Bivalves. Mortalidade na Ria Formosa faz disparar preços ao consumidor"

- "Luís Filipe Pereira. 'A única solução é valorizar as pessoas idosas'"

- "IDC/CPLP. Lisboa acolhe conferência 'Democracia em África'"

- "Beatriz Rubio. 'Se o dinheiro é importante, o reconhecimento é que dá felicidade'"

No Correio da Manhã:

- "Alegados pagamentos em Espinho. Escutas denunciam corrupção de deputado"

- "CM revela conversas de empreiteiro com os pais"

- "Na Câmara de Lisboa. Atual ministro das Finanças assume escolha de Joaquim Morão"

- "Contratos suspeitos sem assinatura de Medina"

- "Juíza manda vítima jantar com agressor"

- "Mercado. Gonçalo Guedes regressa ao Benfica"

- "Vizela-Sporting. Amorim dispensa euros do leão"

- "Na Arábia. Ronaldo bisa contra Messi"

- "Novos máximos. Juros do crédito à habitação batem recorde de 10 anos"

- "No Algarve. Proprietário escraviza pastor"

- "Educação. Marcelo pressiona acordo entre Governo e sindicatos"

No Público:

- "RSI aumenta em março para quase 200 mil beneficiários"

- "50 anos depois. A revolução de Amílcar Cabral continua nas ruas"

- "Greve dos professores: pais em desespero e crianças sozinhas em casa"

- "Medina indicou Morão para CML com consulta ao mercado em aberto"

- "Aviação. TAP vai auditar pagamentos de indemnizações a altos quadros"

- "Guerra. Alemanha sob pressão para enviar tanques para a Ucrânia"

- "Sai aos 42 anos. Jacinda Ardern deu ao mundo uma lição de humildade: 'Sou humana'"

- "Dossier Irão. De revolução em revolução, o cinema iraniano numa encruzilhada"

No Jornal de Notícias:

- "Autarquias duplicaram habitação social nos últimos 30 anos"

- "Medina treme mas não sai. Ministro das Finanças diz desconhecer investigação à sua gestão na Câmara de Lisboa e pede para ser ouvido pela Procuradoria"

- "Ronaldo. Dois golos, um hematoma e derrota frente a Messi"

- "Popularidade de Marcelo em mínimos históricos mantém-se no verde"

- "Professores. Negociações continuam e protestos não abrandam"

- "Norte. Nuno Vaz é o novo líder do Conselho Regional"

- "Gaia. Obras e aluimentos na Linha do Norte irritam passageiros"

- "Garrafa chega à Galiza 13 anos após ser atirada ao mar em Vila do Conde"

- "Música. RTP aposta em cenário e mais canções para renovar Festival"

No Diário de Notícias:

- "Sondagem. 63% dizem que o PSD não está preparado para governar"

- "Entrevista DN-TSF. David Justino, antigo ministro da Educação no Executivo de coligação PSD/CDS liderado por Durão Barroso. 'O Governo navega à vista do Costa'"

- "Educação. Greves provocam atrasos na recuperação das aprendizagens"

- "Autarquia. No centro de nova polémica, Medina pede para ser ouvido pela PGR"

- "Habitação. Prestação média do crédito da casa sobe para máximos de 2009"

- "Nova Zelândia. Com 'o tanque vazio' e a notoriedade em baixa, Jacinda Ardern anuncia saída surpresa"

- "Tese. Em Conacri, a PIDE ainda matou Amílcar Cabral"

- "Jogo com PSG. Sauditas já gritaram duas vezes o 'siii' de Ronaldo"

No Negócios:

- "Euribor vai manter-se nos 3% até ao verão"

- "Taxa de juro de novos contratos mais do que triplica em 2022"

- "Reportagem. Reforma antes da artrose. Em França o debate saiu à rua"

- "Franceses querem duplicar o valor da Lusíadas Saúde"

- "Évora terá hidrogénio verde na rede de gás dentro de seis meses"

- "Aviação. Greve na TAP irá afetar 156 mil passageiros"

- "Banca. Wall Street saiu da 'guerra dos talentos' e está agora a despedir"

No Jornal Económico:

- "'Novo aeroporto? Digam-nos de quem são os terrenos de Alcochete'. Miguel Relvas, ex-ministro de Passos Coelho, diz que Governo tem uma 'fixação' com a TAP e que vai ser avaliado em resultado desse processo"

- "Venda do EuroBic desbloqueada e mais perto de ser assinada"

- "TAP sob pressão adicional com greve que vai custar 48 milhões"

- "Comércio internacional. Portugal perto dos 50% do PIB em exportações e crescimento é para manter"

- "Fisco. Governo recusa dar mais tempo a empresas para adaptar faturas ao código único de documento"

- "Finanças pessoais. Clientes digitais ficam sem caderneta da CGD em processo faseado de conversão de contas"

- "20 anos de mercado único. Daniel Bessa: 'Isto de não crescer é uma chatice. A reação foi gastar dinheiro por conta da dívida"

No A Bola:

- "Gonçalo Guedes volta a casa. Internacional português cedido ao Benfica até ao final da época"

- "Sporting-Vizela. Amorim repete onze da Luz"

- "FC Porto. Kevin Álvarez debaixo de olho"

- "Arábia Saudita. Estreia de CR7"

- "Hóquei em patins. Benfiquista Nicolia denuncia insultos no dragão"

No Record:

- "Guedes volta ao ninho. Avançado cedido pelo Wolves até ao final da época: 'Estou feliz'"

- "Samuel Soares na vaga de Helton"

- "Sporting-Vizela: 'Não me parece que Porro saia', Amorim sem tabus"

- "FC Porto. Pepe avisa os mais novos: 'Aqui um empate é uma derrota"

- "Arábia Saudita. Ronaldo arranca a bisar"

E no O Jogo:

- "Domínio continental. Dragões têm a maior série sem derrotas das dez melhores ligas europeias"

- "Benfica. [Gonçalo] Guedes é reforço por empréstimo"

- "Sporting-Vizela. Pronto para tudo. Treinador acredita que Pedro Porro fica, apesar do assédio inglês"

- "Arábia Saudita. CR7 perde mas volta aos dias felizes. Português bisou no duelo entre seleção de Riade e PSG [4-5]"

- "Braga. Salvador alimenta o sonho"