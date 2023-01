Habitação, emprego, ansiedade juvenil e caça aos políticos em destaque nos jornais

Bom dia. Eis as principais notícias dos jornais nacionais que se publicam esta quarta-feira, 18 de Janeiro de 2023.

No Correio da Manhã:

- "Suspeitas de corrupção. Deputado mete cunha por empresário. Ex-autarca de Espinho pede favor à Câmara de Ovar para genro de promotor"

- "Pinto Moreira prometeu influenciar Salvador Malheiro"

- "Medina rejeita indicação europeia para subir salários"

- "Paulo Cafôfo. Governante com centenas de ajustes diretos"

- "Torres Novas. Sogros acreditam em rapto de desaparecido"

- "Marcelo pede 'boa-fé' com professores"

- "Benfica arrisca descer de divisão"

- "Guardião do Flamengo. Paulo Sousa indica reforço a Rui Costa"

- "Sporting. Mercado de inverno sobressalta leão"

- "Mau tempo. Vento arranca telhados"

- "Crise. Grandes grupos de comunicação somam prejuízos"

- "Penafiel. Mulher perdoa agressor e depois é assassinada"

No Público:

- "Desempregados vão poder receber um salário e manter 65% do subsídio"

- "Arte contemporânea. Obras de ampliação chegam 'finalmente' ao Museu do Chiado"

- "Banco de Portugal. Renegociação de créditos não pode prejudicar os clientes"

- "Jamila Madeira. Deputada fez 'lobby' e defendeu interesses da REN em Bruxelas"

- "Curso de Medicina. Hospital de Gaia afasta-se da Universidade Fernando Pessoa"

- "Política externa. China muda Governo para moderar a sua diplomacia"

- "Ruy de Carvalho. 'A História Devida' em nove décadas de palcos"

- "Genética. Investigação prova domínio de relações endogâmicas nas ilhas do mar Egeu há 4000 anos"

- "Automobilismo. Grande Prémio de Fórmula 1 não vem a Portugal e as equipas ficaram contentes"

No Jornal de Notícias:

- "Depressão e ansiedade levam mais jovens a pedir ajuda ao INEM"

- "Ao primeiro nevão é feriado na escola. Centenas de alunos de Vila Real e Viseu sem aulas. Temperaturas baixas vão continuar"

- "População. Nascimentos aumentam mas saldo natural permanece negativo"

- "Sinistralidade. Lei pode mudar por causa das trotinetas"

- "Educação. Futuro dos professores também passa pelas Finanças"

- "Porto. Revolução na freguesia de Campanhã à boleia do TGV"

- "Mealhada. Mãe que deitou bebé com vida ao lixo foi detida"

- "Beja. Antigo bancário acusado de burla milionária"

- "FC Porto. Só o Barcelona sofre menos golos"

No Diário de Notícias:

- "Poder de compra estagnou há 20 anos, mas Medina rejeita reforços"

- "Visita guiada ao Museu de Marinha com o diretor Croca Favinha. 'Almirante Gouveia e Melo seria um bom candidato a Presidente'"

- "Questionário por estrear. Ministra da Agricultura evita 'precipitações' na substituição de Carla Alves. Costa Silva diz-se 'triste' com 'cultura de suspeita'"

- "Natalidade subiu. Mais 4.219 bebés fizeram o teste do pezinho no último ano, metade em Lisboa e no Porto"

- "Grandes Opções 2023-2027. Moedas tem mais de 27 milhões e duas dúzias de propostas para uma Lisboa mais segura"

- "Portugal vs. Brasil. Seleção nacional de andebol deslumbra e pode voltar a fazer história no mundial"

No Negócios:

- "Rendas antigas. Governo vai ter em março dados para propor uma solução"

- "Incentivo para regresso ao emprego com novas regras"

- "DST tem 100 vagas e mais 300 com novas indústrias"

- "Operadores fraudulentos expostos em lista negra"

- "João Canário, professor no IST. Há uma nova 'bomba climática' a formar-se"

- "Autoestradas. Brisa admite levar serviços da Via Verde para a Grécia"

No A Bola:

- "Schmidt não dispensa Lucas Veríssimo. Treinador alemão segura central brasileiro no Benfica"

- "'Futebol português fechou-me as portas', Eurico Gomes, bicampeão no Benfica, no FC Porto e no Sporting numa entrevista como nunca deu"

- "Sporting. 5 milhões por Diamondé"

- "SC Braga. Besiktas quer Tormena por 3,5 milhões"

No Record:

- "Schmidt risca Henrique. Avançado vai ser emprestado ao Watford"

- "Sporting. Porro seguro por 11 MEuro"

- "Morita a 100 por cento não tira lugar a Pote"

- "Dragão admite ir ao mercado"

E no O Jogo:

- "FC Porto. Pepe no quadro de honra. Renovação poderá tornar defesa campeão de longevidade na Champions"

- "Registo. Visita a Guimarães faz disparar alerta. Histórico de derrapagens após atuações demolidoras na temporada em curso"

- "Benfica. SAD na mira da justiça desportiva"

- "Braga. Vitinha impressiona Martínez"

- "Sporting. Jogo de paciência por Porro"

- "Mundial de Andebol. Clã Espinha dá cartas na seleção"