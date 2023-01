Caça aos políticos continua nos jornais, agora com foco na Madeira

Bom dia. A procura por falhas dos políticos e caça aos casos de possível corrupção nos políticos, continua nos jornais nacionais, desta feita o Correio da Manhã aponta ao secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, o madeirense Paulo Cafôfo, nomeadamente quando era presidente da Câmara do Funchal. Também as contas do PS/Madeira entram na caça aos políticos. O DN também continua a reportagem em torno da política na Madeira, abrindo a 'caixa de padorra'...

No Correio da Manhã:

- "Governante suspeito de corrupção. Paulo Cafôfo visado por esquema de viciação de contratos quando liderava Câmara do Funchal"

- "Finanças do PS/Madeira na mira"

- "Benfica-Sporting (2-2). Superdérbi deixa Liga ao rubro"

- "FC Porto-Famalicão (4-1). Show de Galeno dá gás ao dragão"

- "Professores ameaçam fechar escolas"

- "Erro do INEM. Grávida obrigada a fazer mais de 200 km para dar à luz"

- "Corrupção em Espinho. Autarca recebe luvas três vezes em menos de um ano"

- "Acórdão. Supremo desagrava marido agressor"

No Público:

- "Comissão do novo aeroporto admite riscar opções entregues pelo Governo"

- "Série especial. Na habitação, os preços 'exuberantes' vieram para ficar"

- "Ministério da Educação disponível para vincular professores ao fim de três anos a contrato"

- "Imigrantes. Renovação automática de vistos voltou e abrange os 'gold'"

- "Corrupção. As 30 questões que o PSD tem para Gomes Cravinho"

- "Serra da Estrela. Maioria da madeira ardida em agosto está por vender"

- "Futebol. Empate no 'derby' deixa tudo em aberto no topo"

- "Fórum Económico Mundial. Elite global volta a Davos para se conjurar na 'era das múltiplas crises'"

- "Alimentação. Há alimentos a extinguir-se da face da Terra. Conseguiremos salvá-los?"

No Jornal de Notícias:

- "Tribunal de Contas fez 74% das suas compras por ajuste direto"

- "Benfica 2 - 2 Sporting. Leões estiveram duas vezes em vantagem, mas águias não desistiram. Dérbi intenso dá chama ao dragão"

- "Europa. Empresas têm de pagar óculos aos funcionários"

- "Maia. Entram 42 mil [pessoas] por dia para estudar ou trabalhar"

- "Serra da Estrela. Fogo foi há cinco meses mas ainda não há obras"

- "TAP. Parlamento chega às sete dezenas de comissões de inquérito"

- "Professores. Nova vaga de greves em semana que terá negociações"

No Diário de Notícias:

- "Tempestade branca. Portugal prepara-se para 'ameaça fortíssima' depois de apreender 16 toneladas de cocaína num ano"

- "Benfica 2 - 2 Sporting. Dérbi foi intenso, mas terminou sem vencedor"

- "Consequência do Especial Madeira no DN. 'Abriu-se a caixa de pandora'. PS pede comissão de inquérito a alegados favorecimentos"

- "Reportagem em Las Vegas. Carros que falam, sanitas inteligentes e cheiros no metaverso: o futuro segundo a CES"

- "Estados Unidos são a aposta que se segue. Exportações de bicicletas vão ultrapassar barreira dos 800 milhões de euros"

- "Memórias do secretário pessoal do Papa. 'Clooney do Vaticano' abre polémica com livro que expõe divisões na Igreja"

- "'Patti Smith, Poeta do Rock'. Um documentário surpreendente, que recua aos tempos atribulados do 'punk', em exibição pelo país"

- "Falta de medicamentos. Situação 'vai piorar', bastonário alerta para 'problema de saúde pública'"

No Negócios:

- "Lisboa vai receber o 'hub' europeu da Willis Towers Watson"

- "Sondagem. Maioria rejeita cenário de eleições antecipadas"

- "Conversa Capital Miguel Guimarães [Bastonário da Ordem dos Médicos]: 'Gestão do SNS tem claramente áreas a mais'"

- "Ganhar com a dívida não é só para os grandes"

- "Conjuntura. Centeno em Davos com crise na agenda"

- "Estimativa. Alemanha escapa, para já, a recessão. E a Zona Euro?"

- "Renováveis. EnergyCon investe 25 milhões no Porto"

No O Jogo:

- "Benfica 2 - 2 Sporting. Empate em duelo frenético deixa liga ao rubro"

- "Braga e FC Porto ganham no dérbi"

- "FC Porto 4 - 1 Famalicão. Prova de força. Galeno, Otávio e Taremi marcaram num passeio de superioridade"

- "Chaves 1 - 1 Arouca. Onze metros de felicidade. Festa do golo só chegou com duas grandes penalidades"

- "Supertaça. Barcelona das Arábias. Real derrotado numa final espanhola jogada em Riade"

- "Basquetebol. Sporting conquista Taça Hugo dos Santos"

No A Bola:

- "Benfica-Sporting (2-2). Grande dérbi!"

- "Não foi muito bem jogado, mas foi espetacular o jogo de estreia de Schmidt no clássico de Lisboa"

- "FC Porto-Famalicão (4-1). Dragão acelera perseguição"

E no Record:

- "Benfica-Sporting (2-2). Liga a ferver. Empate relança discussão na frente"

- "FC Porto-Famalicão (4-1). Passeio no dragão"

- "Basquetebol. Leões revalidam título"