Dois moçambicanos detidos na África do Sul por tráfico de droga no valor de 2,9 milhões de euros

Dois homens moçambicanos foram presos na província sul-africana de Mpumalanga, que faz fronteira com Moçambique, com 53 quilogramas de droga no valor estimado de 2,9 milhões de euros, anunciou ontem a polícia sul-africana.

"Foram confiscados 58 sacos plásticos contendo 53 kg de 'crystal meth' no valor comercial de cerca de 53 milhões de rands [2,9 milhões de euros]", indicou a polícia sul-africana em comunicado, a que a Lusa teve acesso.

"A operação levou à detenção de dois cidadãos moçambicanos Reginald Francisco de Maura Tomás, de 32 anos, e Reginaldo João Tomás, 30, na terça-feira, 17 de janeiro de 2023, por volta das 10:00, na Nkomazi Toll Plaza", revelou.

A portagem de Nkomazi na Estrada Nacional 4 (N4), em Kaapmuiden, na África do Sul, dista cerca de 65 quilómetros de Komatipoort, na fronteira com o país vizinho lusófono.

Segundo a polícia sul-africana, a droga encontrava-se escondida em "compartimentos diferentes no veículo ligeiro registado na África do Sul com matrícula de Gauteng".