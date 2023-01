GNR registou 4 mortes em 703 acidentes de viação na Operação 'Ano Novo 2022'

No período de 29 de Dezembro até às 7h30 horas de hoje, 2 de Janeiro de 2023, no âmbito da Operação 'Ano Novo', a Guarda Nacional Republicana (GNR) registou milhares de ocorrências, entre as quais se destacam pela gravidade das mesmas, as quatro mortes nos 703 acidentes em que interveio a força.

Os dados operacionais, em resultado das acções desencadeadas pelos militares que, diariamente, estão empenhados no patrulhamento rodoviário e na prestação de auxílio aos condutores, para que estes cheguem aos seus locais de destino em segurança, ressaltam ainda os 33.843 condutores fiscalizados, dos quais, 689 conduziam com excesso de álcool e, destes, 237 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. Foram ainda detidas 91 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

Além disso, das 6.610 contraordenações rodoviárias detectadas, destacam-se 1.615 por excesso de velocidade, 458 por falta de inspecção periódica obrigatória, 198 por falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 107 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e, ainda, 186 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Sobre os dados mais relevantes, a sinistralidade rodoviária, a GNR registou os tais 703 acidentes, dos quais há a registar 4 vítimas mortais, mas também 18 feridos graves e 129 feridos leves.

Durante a operação, a GNR irá continuar a priorizar a fiscalização às seguintes infrações: Condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas; Excesso de velocidade; Falta de inspeção periódica obrigatória; Manobras perigosas; Incorreta execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção e de cedência de passagem; e Utilização indevida do telemóvel.