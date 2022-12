Operação Natal e Ano Novo 2022 da GNR em curso até 2 de Janeiro

A Guarda Nacional Republicana (GNR) tem a decorrer até 02 de janeiro a "Operação Natal e Ano Novo 2022", que vai estar centrada na sinistralidade rodoviária e no combate à criminalidade, nomeadamente furtos em residências e comércio.

"A Guarda Nacional Republicana (GNR) inicia, a partir de hoje e até ao dia 02 de janeiro de 2023, a Operação Natal e Ano Novo 2022", com o objetivo de combater a criminalidade e intensificar o patrulhamento rodoviário nas vias de maior tráfego durante este período, de forma a garantir as festividades e as deslocações em segurança, em todo o território nacional", adiantou esta força policial em comunicado.

A GNR vai intensificar o policiamento nas zonas de maior tráfego rodoviário nas deslocações para as festividades, "bem como adotará mecanismos de prevenção e sensibilização da população, para evitar a ocorrência de furtos no interior de residências e estabelecimentos durante este período em que as pessoas se ausentam das suas casas, através de um empenhamento criterioso dos meios disponíveis, por forma a garantir assim uma maior capacidade de intervenção", colocando, para isso, várias valências e unidades no terreno.

Tendo em conta os objetivos, a GNR aconselha os cidadãos que se desloquem da sua residência habitual para outros locais para festejar o Natal e Ano Novo a informarem as autoridades policiais da sua área de residência, para que se possa programar o patrulhamento, assim como a verificar o funcionamento dos alarmes, quando existam, e o fecho correto de portas e janelas, entre outros aspetos.

Quanto ao patrulhamento das estradas, a GNR divide a operação em "dois períodos de esforço", o primeiro, correspondente ao Natal, entre 22 e 26 de dezembro, e o segundo, correspondente ao Ano Novo, entre 29 de dezembro e 02 de janeiro.

"A Guarda estará particularmente atenta aos comportamentos de risco dos condutores, nomeadamente o excesso de velocidade, as manobras perigosas, a correta sinalização e execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção e de cedência de passagem, a utilização indevida do telemóvel, à circulação correta na via mais à direita em autoestradas e itinerários principais e complementares, bem como à incorreta ou à não utilização do cinto de segurança e/ou dos sistemas de retenção para crianças", lê-se no comunicado.

A GNR apela aos condutores para que planeiem a viagem, façam pausas para descanso, adequem a velocidade às condições meteorológicas, condições da estrada e tráfego e evitem manobras perigosas.