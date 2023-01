TAP com mega promoção a partir de 2 de Janeiro

A TAP dá início a uma mega promoção de preços com ofertas irrecusáveis, a partir de 2 de Janeiro, amanhã Voos de ida e volta à partida de Portugal e para todos os destinos europeus da companhia aérea nacional a partir de 59 euros, os destinos africanos desde 119 euros, Estados Unidos da América a partir de 389 euros, Canadá com preços a começarem nos 319 euros e o Brasil com voos disponíveis desde 549 euros, com todas as taxas incluídas para compras em www.flytap.com.

Se for viajar à partida dos Estados Unidos da América, Portugal fica a partir de 359 euros e a restante Europa com preços a começarem nos 299 euros. À partida do Canadá, poderá encontrar voos para Portugal a partir de 310 euros e para outros destinos europeus a partir de 359 euros. Para voos com partida do Brasil, Portugal fica a partir de 663 euros e a restante Europa com voos disponíveis desde 594 euros.

Os preços são válidos nos voos operados pela TAP para estadas mínimas no destino de três dias (Europa e norte de África) e de cinco dias nos restantes mercados, e estadas máximas de um mês.

Os bilhetes promocionais incluídos nesta campanha podem ser comprados entre hoje e o dia 15 de Janeiro, para viagens a realizar até 31 de Dezembro de 2023 (excluindo de 31 de Março a 17 de Abril, de 15 de Julho a 31 de Agosto e de 15 de Dezembro a 31 de Dezembro de 2023).