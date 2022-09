Biden quer trabalhar com Truss para continuar ajudar a Ucrânia

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, felicitou hoje a nova primeira-ministra do Reino Unido, a conservadora Liz Truss, e manifestou esperança de que os dois países continuem a trabalhar juntos para ajudar a Ucrânia contra a Rússia.

De acordo com a Casa Branca (Presidência norte-americana), Biden vai telefonar ainda hoje a Truss, depois de ter usado a rede social Twitter para dar os parabéns à nova chefe do Governo britânico, mostrando-se disponível para trabalhar em conjunto para enfrentar os "desafios globais" e continuar a apoiar a Ucrânia a resistir à invasão russa.

Biden também expressou a vontade de fortalecer a "relação especial" entre Washington e Londres, expressão utilizada para definir os laços políticos, diplomáticos, culturais, económicos e militares que unem os dois países, tornando-os historicamente dois aliados próximos.

O Presidente norte-americano escreveu a mensagem momentos depois de Truss se ter tornado a nova primeira-ministra do Reino Unido, a terceira mulher a ocupar o cargo, depois de ter comparecido perante a Rainha Isabel II no Castelo de Balmoral, na Escócia.

Truss sucede a Boris Johnson, que anunciou, em 07 de julho, a sua demissão da liderança do Partido Conservador e do cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, após mais de dois anos no poder.

Johnson tem sido um dos maiores apoiantes da Ucrânia desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro, e foi um dos primeiros líderes mundiais a visitar Kiev, reiterando o apoio financeiro e militar ao Governo ucraniano.