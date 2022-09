Há boas notícias para aqueles que, em Portugal, decidiram fazer as suas apostas no Euromilhões, uma vez que um segundo prémio, no valor de 193 mil euros, saiu a um apostador que registou o boletim no nosso país.

Um prémio de igual valor saiu também a outros cinco apostadores no estrangeiro, que acertaram em cinco números e uma estrela.

Mas esta sexta-feira houve alguém 'lá fora' que conseguiu acertar na chave vencedora e que conquistou o 'jackpot', num valor total de 128 milhões de euros.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.