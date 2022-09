Academias de salsa casino procuram bater recorde mundial do Guinness na Venezuela

Mais de 70 academias de dança do ritmo salsa casino venezuelanas e de Cuba vão procurar bater o recorde mundial do Guiness na Venezuela, em novembro, numa sessão de baile.

O anúncio foi feito pela Caracas Dance Company, uma das mais de 70 academias de baile que em 28 de agosto participaram no simulacro "Gran rueda casinera", realizado na Plaza Caracas, em que participaram quase 1.000 bailarinos.

Por outro lado, Luís Llamo, promotor do projeto "Retomando o som, bailando Casino de Artex" explicou aos jornalistas que "o objetivo é bater o recorde de 1.291 pessoas" que a Espanha conseguiu em 2019.

A salsa casino é um estilo de baile que surgiu em meados dos anos 50 em Cuba.

Na pista de baile, grupos de casais criam figuras coordenadas e entrelaçadas, enquanto bailam em círculos, popularmente chamados de Rueda Cubana.

Trata-se de um tipo de baile, que, segundo os promotores, deu origem depois a estilos musicais como o mambo, a guaracha, a pachanga e o chachachá.

Em novembro de 2021 a Venezuela bateu oficialmente o recorde do Guinness da maior orquestra do mundo, depois de um concerto, realizado no pátio da Academia Militar de Caracas, em 13 de novembro, com a participação de mais de 12 mil músicos, anunciou a porta-voz do Guinness World Records Susana Reyes.

O Sistema Nacional de Orquestras e Coros Juvenis e Infantis da Venezuela, conhecido popularmente por "Sistema", interpretou a Marcha Eslava, do compositor russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky, com a duração de 12 minutos.

Ao conhecer o resultado, o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, manifestou orgulho e satisfação pela proeza mundial dos mais de 12 mil músicos do Sistema de Orquestras e Coros Juvenis e Infantis do país.

A orquestra prestou ainda homenagem ao falecido maestro José António Abreu, que fundou o "Sistema" em 1975, um programa público para tornar a educação musical acessível a milhares de crianças das classes populares, por onde passou o maestro e diretor musical da Ópera de Paris e da Orquestra Filarmónica de Los Angeles Gustavo Dudamel.

O Sistema foi replicado em mais de 70 países, entre eles Portugal, com o projeto "Orquestras Sinfónicas Juvenis -- Orquestra Geração", criado em 2007, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, para combater o insucesso e abandono escolar através do ensino da música.

A Venezuela detém vários recordes mundiais do Guinness, entre eles o da maior 'arepa' (panqueca de milho) do mundo, com quase 500 quilogramas, o Salto Ángel, a maior queda de água do mundo, com 979 metros de altura e a geladaria Coromoto, com tem disponíveis mais de mil sabores.

Em 2009, a modelo venezuelana Stefanía Fernández Krupij ficou no Guinness por ser a primeira, e até agora, única candidata da Miss Universo a ser coroada por uma compatriota, Dayana Mendoza.