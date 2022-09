40 mil consultas do adolescente na Região em 2021

Decorreu hoje a cerimónia de abertura da 16.ª edicção da ‘Escola de Outono de Medicina do Adolescente’, organizada pela Sociedade Portuguesa de Medicina do Adolescente, em parceria com o serviço de Pediatria do SESARAM, no Colégio dos Jesuítas. Pedro Ramos marcou presença na cerimónia, assim como Paulo Rego Sousa, membro da comissão local organizadora e Hugo Tavares, presidente da Sociedade da Medicina Adolescente.

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil começou por abordar a importância da saúde e acompanhamento durante a fase da adolescência e descreveu a consulta do adolescente, inserida nos cuidados primários, e contínua desde 1998, com uma “actividade extremamente positiva”. Em 2021, a este grupo etário foram realizadas 40 mil consultas médicas, de enfermagem e com técnicos de saúde, e embora até ao momento, se registe um ligeiro decréscimo, comparativamente a este ano, Pedro Ramos sublinhou a previsão para um aumento de consultas, uma vez que a aposta na protecção e promoção da saúde, a prevenção da doença e o aumento da literacia em saúde, através da sensibilização, são uma forte aposta para o decorrente ano.

A nível de recursos, capazes de responder às necessidades dos utentes, o secretário de Saúde referiu que em 2010 a cobertura médica abrangia os 52%, ultrapassados para os 82%. Os médicos de família eram 109 e passaram aos 166, contemplando o alcance total em seis concelhos da Região. Num todo, a cobertura acentua-se nos 82%.