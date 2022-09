Dias exigentes pedem por uma ajuda extra

Sabia que o consumo das substâncias certas pode dar ao seu organismo a energia que ele necessita para enfrentar os desafios do dia a dia?

Hoje damos-lhe a conhecer 3 elementos conhecidos por contribuírem para a melhoria do desempenho físico e mental:

Magnésio

É um dos elementos minerais mais importantes no corpo humano, estando presente em grande parte dos processos bioquímicos. Está naturalmente presente numa variedade de alimentos e é um mineral que não deve faltar no seu dia a dia. Desempenha um papel importante em várias funções do organismo, nomeadamente a nível ósseo e muscular, contudo é a sua capacidade de contribuir para a redução do cansaço e da fadiga, para uma normal função psicológica e normal funcionamento do sistema nervoso que o tornam num elemento fundamental neste regresso à rotina.

Vitaminas do Complexo B

Com funções fundamentais ao correto funcionamento do organismo, em geral, as vitaminas do complexo B não devem faltar no seu dia a dia se o seu objetivo for fortalecer o sistema imunitário e reduzir a sensação de cansaço e de fadiga. São igualmente importantes para o normal funcionamento do sistema nervoso e para uma normal função psicológica.

A vitamina B5, em específico, contribui para um normal desempenho mental.

Ácidos Gordos Ómega 3 – DHA

Os óleos de peixe são as principais fontes naturais de ácidos gordos Ómega 3 (EPA e DHA), um tipo de ácidos gordos com um papel muito importante na manutenção da nossa saúde e bem-estar.

O DHA, em particular, é um componente estrutural da membrana do cérebro e dos olhos (retina) amplamente estudado pela comunidade científica. O consumo diário de 250mg de DHA contribui para uma visão e função cerebral normais.

3 dicas Newfood para que encare este regresso à rotina com mais energia e melhor desempenho.

