"Madeira pretende ser pioneira" na Preparação Individualizada do Medicamento

O presidente do Governo Regional (GR), Miguel Albuquerque, revelou na apresentação do projecto-piloto de Preparação Individualizada do Medicamento (PIM), em São Matinho, que pretende alargar a iniciativa a toda a ilha.

É um projecto inovador, a nível do país, que teve início na Junta de Freguesia de São Martinho e a nossa ideia é alargar para toda a Região". Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional.

Neste caso, a junta de freguesia servirá de intermediária com as autoridades de saúde e as farmácias, na identificação de doentes que necessitam desta distribuição consciente da medicação.

O sistema está orientado para canalizar para o utente aquilo que é necessário ao nível da medicação e é distribuída consoante a prescrição médica". Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional.

O presidente do GR explica que "já no mês de Outubro" pretende acelerar o processo para alargar o projecto ao restante concelho do Funchal e, numa segunda instância, a toda a ilha.