Governo Regional apoia sector pecuário com 330 mil euros

O secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural visitou, esta manhã, uma exploração agropecuária, em Santo António da Serra, com 4.700 m2, que beneficiou de apoios do PRODERAM 2020 e do Orçamento Regional, nomeadamente para a promoção a sustentabilidade da exploração e a eficiência na utilização dos recursos.

Na oportunidade, Humberto Vasconcelos avançou que no dia 30 deste mês de Setembro será garantido um apoio financeiro aos produtores do sector pecuário que estão a ser afectados pelas perturbações do mercado, devido ao aumento dos custos de produção e às restrições do comércio resultantes da invasão da Ucrânia pela Rússia

“Os produtores do sector pecuário da Região vão beneficiar de um apoio adicional de 330 mil euros para fazer face ao aumento dos fatores de produção, dos quais 220 mil são provenientes do Orçamento da Região e 110 mil financiados pelo Fundo de Crise da União Europeia. Um apoio extraordinário, um esforço do Governo Regional, para minimizar os custos adicionais que os produtores têm sentido”, explicou o secretário regional, adiantando que para o setor da carne de frango e sector dos ovos foram disponibilizados 98 mil euros, para o sector da carne de suíno 15 mil euros, para o setor do leite 42 mil euros, para sector da carne de bovino 143 mil euros e para o setor das vacas aleitantes outros 32 mil euros.