ONU lança iniciativa para promover desenvolvimento económico em África

A Organização das Nações Unidas lançará na próxima semana o 'Global Africa Business Initiative' (GABI, na sigla em inglês), iniciativa para promover o crescimento sustentável dos negócios e o desenvolvimento económico no continente africano.

Organizado pelo Pacto Global das Nações Unidas em parceria com a União Africana, com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) África, Comissão Económica das Nações Unidas para África e gabinete do conselheiro especial da ONU para o continente africano, o lançamento terá lugar em Nova Iorque, no domingo e segunda-feira, à margem da abertura da semana de alto nível da 77.ª sessão da Assembleia Geral da ONU.

"O GABI é sobre os líderes da África redefinirem a narrativa global e posicionarem as principais parcerias para proporcionar um crescimento sustentável inclusivo para as pessoas e para o planeta", disse Amina J. Mohammed, vice-secretária-geral da ONU, citada em comunicado.

"O próximo capítulo para a África começa por criar pontes para novas oportunidades, onde os africanos chegam ao cenário global para contar as suas próprias histórias e desenvolver poderosos motores económicos -- nos seus próprios termos", acrescentou a diplomata.

Sob o título "África imparável", o evento estará focado nas conversas sobre crescimento económico e oportunidades de investimento, destacando possibilidades em todos os setores.

"O GABI reunirá chefes de Estado africanos, lideranças e filantropos da ONU, bem como 'CEO' [presidentes executivos] e atores-chave do setor privado para ativar um poderoso ecossistema de negócios que promove a prosperidade para todos os africanos e cidadãos do mundo. O evento está pronto para marcar o início de um diálogo crescente com e entre os líderes africanos sobre o impacto do continente no crescimento global", indicou a organização em comunicado.

Entre os oradores esperados no evento está António Guterres, secretário-geral da ONU, Alassane Ouattara, Presidente da Costa do Marfim, Melinda Gates, da Fundação Bill e Melinda Gates, Darren Walker, presidente da Fundação Ford, entre muitos outros.