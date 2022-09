'Magnifica' chegada ao Funchal

Está a atracar no Porto do Funchal o 'MSC Magnifica', navio de cruzeiro que marca a penúltima escala da temporada baixa nestas águas. A chegada do navio está agendada para as 9h00, mas irá ser ainda mais cedo, uma vez que já está em manobras de atracação ao molhe da Pontinha.

O navio de quase 294 metros de comprimento foi baptizado há mais de 12 anos e na sua capacidade normal transporta 2.550 passageiros e na máxima capacidade pode receber até 3.605 hóspedes a bordo, servidos por cerca de 1.038 tripulantes.

Nesta vinda desde Tenerife, o navio deverá permanecer até às 16h00, quando irá rumar a Málaga. Nessa altura deverá levar passageiros embarcados no Funchal, uma vez que esta é a primeira de cinco oportunidades (até Novembro), que a companhia MSC Cruzeiros garante aos madeirenses entrarem cá e seguirem num cruzeiro pelo Mediterrâneo.