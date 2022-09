Cotação do barril Brent para entrega em novembro sobe 0,91% para 94,09 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em novembro terminou hoje no mercado de futuros de Londres com uma subida de 0,91%, para os 94,09 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar mais 0,85 dólares em relação à sessão anterior, quando fechou nos 93,24 dólares.

Com as reservas de petróleo dos Estados Unidos no seu nível mais baixo desde 1984, o governo do Presidente Joe Biden sugeriu que planeia começar a reabastece-las, caso o preço do barril fique abaixo dos 80 dólares (cerca de 90 euros).

Embora esse patamar ainda pareça distante, alguns analistas acreditam que o anúncio pode ter um efeito contrário ao desejado e desacelerar uma possível queda de preço.