Hoje é notícia

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga hoje as Contas Nacionais Trimestrais do segundo trimestre, onde poderá confirmar ou rever o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 6,9%, conhecido em julho.

Na estimativa rápida, sem os dados ainda detalhados que o organismo de estatística irá divulgar hoje, o INE apontou para um crescimento do PIB de 6,9% no segundo trimestre em termos homólogos e uma contração em cadeia de 0,2%.

De acordo com o INE, a evolução em termos homólogos reflete, em parte um efeito de base, "dado que no 1.º trimestre de 2021 estiveram em vigor várias medidas de combate à pandemia que condicionaram a atividade económica".

O INE explica que, a influenciar a evolução no segundo trimestre deste ano, esteve uma diminuição do contributo da procura interna, com um crescimento menos acentuado do consumo privado e do investimento.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Festival de Cinema de Veneza, que começa hoje em Itália, contará com os filmes "A noiva", de Sérgio Tréfaut, e "Lobo e cão", de Cláudia Varejão, em competições paralelas.

O festival, criado há 90 anos e visto pelos 'media' como uma rampa de lançamento para o cinema de Hollywood a caminho dos Óscares, arranca sem restrições sanitárias por causa da covid-19 e abre com "White Noise", de Noah Baumbach, protagonizado por Adam Driver e Greta Gerwig.

No festival, o cinema português está presente com "A noiva", de Sérgio Tréfaut, na competição da secção "Horizontes", e "Lobo e Cão", de Cláudia Varejão, no programa competitivo "Dias dos Autores".

Fora de concurso está "When the waves are gone", do realizador filipino Lav Diaz, com coprodução portuguesa, pela Rosa Filmes.

"O sangue" (1989), primeira longa-metragem de Pedro Costa, integra, em versão restaurada, a Semana da Crítica de Veneza.

ECONOMIA

Os proprietários de imóveis com um valor de IMI superior a 500 euros e que não tenham optado em maio pelo pagamento integral do imposto, têm até hoje para pagar a segunda prestação do imposto.

Segundo os dados da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), do total de liquidações emitidas este ano (para o IMI relativo a 2021) um total de 679.435 superam os 500 euros.

De acordo com as regras legais que enquadram o IMI, sempre que um proprietário tem um valor de imposto que supera os 500 euros este é automaticamente dividido em três prestações de igual montante, sendo a segunda paga durante o mês de agosto.

O pagamento do Imposto Municipal sobre os Imóveis (IMI) iniciou-se em maio, com a emissão de 4.009.718 notas de liquidação, das quais 895.969 eram de valor inferior a 100 euros, gerando, por isso, uma nota de pagamento único.

Para as restantes, o pagamento é desdobrado em duas ou três prestações, a serem pagas em maio e novembro ou maio, agosto e novembro, caso o seu valor esteja balizado entre, respetivamente, os 100 e os 500 euros ou supere os 500 euros.

***

Os contribuintes com IRS a pagar relativamente aos rendimentos que auferiam em 2021 têm até hoje para pagar o imposto em falta, podendo, no entanto, pedir para efetuar o pagamento em prestações.

Os dados oficiais sobre a campanha de IRS de 2022 (para rendimentos relativos ao ano anterior) indicam que 1,1 milhões de contribuintes receberam este ano notas de cobrança no valor de 2,3 mil milhões de euros.

Em causa estão situações de pessoas que auferiram rendimentos não sujeitos a retenção na fonte, como sucede com as rendas, por exemplo, ou que, tendo feito a retenção mensal do imposto, esta se revelou insuficiente face ao imposto que tinham a pagar e cujo valor foi apurado com a entrega da declaração anual do IRS.

De acordo com o Código do IRS, o imposto apurado em falta e que consta das referidas notas de cobrança, tem como data-limite de pagamento o dia de hoje.

Ainda assim, as regras em vigor permitem que, quem não efetue o pagamento até hoje, disponha ainda de 15 dias (contas após o final do prazo de pagamento) para solicitar que o imposto seja pago em prestações.

INTERNACIONAL

O último dos debates entre os dois candidatos à liderança do Partido Conservador britânico, Rishi Sunak e Liz Truss, realiza-se hoje em Londres, dois dias antes das urnas dos votos postais dos cerca de 180.000 militantes 'tories' (conservadores) encerrarem.

O debate de duas horas, aberto apenas a militantes, será transmitido pela rádio LBC e conduzido pelo apresentador Nick Ferrari, que chegou a ser dado como potencial candidato pelos 'tories' à Câmara Municipal de Londres, em 2006, e manifestou publicamente ter votado a favor do 'Brexit' (processo da saída do Reino Unido da União Europeia).

O agravamento da crise do aumento do custo de vida tem dominado até agora a campanha, aumentando a pressão sobre Rishi Sunak e Liz Truss para que apresentem medidas de apoio aos britânicos mais afetados pelo aumento da inflação e dos preços da energia.

O vencedor da eleição, que será o sucessor de Boris Johnson na liderança do Partido Conservador e na chefia do Governo do Reino Unido, será anunciado na próxima segunda-feira, dia 05 de setembro, às 12:30.

LUSOFONIA & ÁFRICA

A ministra dos Negócios Estrangeiros australiana, Penny Wong, aterra hoje em Timor-Leste para uma visita de 24 horas em que espera reforçar os laços bilaterais entre os dois países e avaliar o apoio ao desenvolvimento do país.

"A Austrália e Timor-Leste são vizinhos próximos, com uma história partilhada e fortes ligações entre pessoas. Como sempre, a minha abordagem será ouvir, e estou ansiosa para discutir como é que a Austrália pode continuar a apoiar o desenvolvimento económico de Timor-Leste, as propostas da ASEAN [Associação de Nações do Sudeste Asiático] e da OMC [Organização Mundial do Comércio] e as prioridades da mobilidade laboral", referiu Penny Wong em comunicado.

A visita a Díli, dias antes de o Presidente timorense, José Ramos-Horta, se deslocar em visita a Camberra, ocorre numa altura em que a atenção mediática se tem virado para o possível interesse de Timor-Leste fortalecer os seus laços com outros países, incluindo a China.

"A Austrália está empenhada em trabalhar em conjunto com a Papua Nova Guiné e Timor-Leste no interesse de um Indo-Pacífico estável, resiliente e próspero", acrescentou a nota de Wong, referindo-se aos dois países que visita esta semana.

Durante a visita a Díli, Penny Wong terá encontros com o Presidente José Ramos-Horta, com o primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, e ainda com a ministra dos Negócios Estrangeiros, Adaljiza Magno, e com o ministro das Finanças, Rui Gomes.

PAÍS

O PEV vai colocar hoje uma bandeira negra na ribeira de Santarém, junto ao Tejo, numa ação simbólica de alerta para a seca e degradação ecológica em que o rio se encontra, e denunciar a "ausência de respostas" por parte do Governo.

A iniciativa de reivindicação e protesto, que terá início pelas 17:00, faz parte de uma campanha que o partido ecologista está a fazer em vários pontos ribeirinhos do Tejo e, recorda a informação divulgada, dá sequência a um compromisso assumido por "Os Verdes" e PCP nas eleições autárquicas de 2021.

O programa contempla primeiro uma caminhada de sensibilização, com passagem pelo centro da cidade de Santarém, seguindo-se, às 19:00, a colocação da bandeira negra.

No final de julho, após uma reunião com o Governo e a Agência Portuguesa do Ambiente, a presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Anabela Freitas, disse esperar que as obras estruturais preconizadas pelo Governo para enfrentar os períodos de seca na bacia do Tejo saiam do papel e sejam concretizadas.